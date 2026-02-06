Hasil Badminton Asia Team Championships 2026: Anthony Ginting Jadi Penentu, Indonesia Tekuk Malaysia 3-2

QINGDAO – Tim bulu tangkis putra Indonesia berhasil melakukan aksi comeback yang luar biasa setelah membungkam Malaysia dengan skor tipis 3-2 pada laga pamungkas Grup D Badminton Asia Team Championships (BATC) 2026. Kemenangan dramatis penentu juara Grup D ini dipastikan setelah tunggal putra andalan, Anthony Sinisuka Ginting, sukses mengunci poin di partai penentu.

Pertandingan tersebut berlangsung di Qingdao Conson Gymnasium, Qingdao, China pada Kamis (5/2/2026) malam WIB. Tim Merah-Putih menang secara heroik setelah sempat tertinggal pada laga pertama dan kedua.

Moh Zaki Ubaidillah menelan kekalahan dari Justin Hoh di laga pertama. Pebulu tangkis kelahiran Sampang, Jawa Timur, itu tumbang dalam dua gim langsung dengan skor 16-21 dan 19-21.

Kekalahan juga didapat oleh Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana di laga kedua. Mereka tumbang dari Junaidi Arif/Roy King Yap melalui pertarungan tiga gim (13-21, 21-12, 13-21). Namun pada dua laga berikutnya, wakil Indonesia berhasil mengunci kemenangan krusial.

1. Titik Balik Lewat Bagas Shujiwo dan Raymond/Joaquin

Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. (Foto: PBSI)

Kemenangan diraih oleh Prahdiska Bagas Shujiwo, dan duet Raymond Indra/Nikolaus Joaquin. Bagas sukses mengalahkan Eogene Ewe lewat drama tiga gim dengan skor akhir 21-12, 14-21, 21-15.