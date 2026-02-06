Hasil Perempatfinal Badminton Asia Team Championship 2026: Leo/Bagas Kalah, Indonesia vs Thailand 1-1

LEO Rolly Carnando/Bagas Maulana tumbang dari Peeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul di perempatfinal Badminton Asia Team Championship (BATC) 2026. Kekalahan ini membuat Thailand menyamakan kedudukan dengan Indonesia 1-1.

Pertandingan tersebut berlangsung di Qingdao Conson Gymnasium, Qingdao, China pada Jumat (6/2/2026) sore WIB. Leo/Bagas kalah dalam pertarungan dua game dengan skor 21-14, 15-21, dan 17-21.

Jalannya Pertandingan

Leo/Bagas langsung mendominasi pada awal game pertama. Permainan apik dari duet Indonesia itu membuat Peeratchai/Pakkapon kewalahan.

Pada jeda interval game pertama, Leo/Bagas unggul dengan skor 11-6. Keduanya terus menghantam pertahanan Peeratchai/Pakkapon hingga pengujung laga game pertama.

Akhirnya, Leo/Bagas sukses merebut kemenangan pada game pertama dengan skor 21-14. Memasuki game kedua, Peeratchai/Pakkapon bermain dengan efektif.