Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal Badminton Asia Team Championship 2026: Leo/Bagas Kalah, Indonesia vs Thailand 1-1

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |19:47 WIB
Hasil Perempatfinal Badminton Asia Team Championship 2026: Leo/Bagas Kalah, Indonesia vs Thailand 1-1
Leo/Bagas kalah dari wakil Thailand. (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

LEO Rolly Carnando/Bagas Maulana tumbang dari Peeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul di perempatfinal Badminton Asia Team Championship (BATC) 2026. Kekalahan ini membuat Thailand menyamakan kedudukan dengan Indonesia 1-1.

Pertandingan tersebut berlangsung di Qingdao Conson Gymnasium, Qingdao, China pada Jumat (6/2/2026) sore WIB. Leo/Bagas kalah dalam pertarungan dua game dengan skor 21-14, 15-21, dan 17-21.

Jalannya Pertandingan

Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana beraksi di BATC 2026 (Foto: X/@INABadminton)

Leo/Bagas langsung mendominasi pada awal game pertama. Permainan apik dari duet Indonesia itu membuat Peeratchai/Pakkapon kewalahan. 

Pada jeda interval game pertama, Leo/Bagas unggul dengan skor 11-6. Keduanya terus menghantam pertahanan Peeratchai/Pakkapon hingga pengujung laga game pertama. 

Akhirnya, Leo/Bagas sukses merebut kemenangan pada game pertama dengan skor 21-14. Memasuki game kedua, Peeratchai/Pakkapon bermain dengan efektif.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/40/3200083/moh_zaki_ubadillah_buka_keunggulan_indonesia_atas_thailand_di_perempatfinal_badminton_asia_team_championship_inabadminton-yGJH_large.jpg
Hasil Perempatfinal Badminton Asia Team Championship 2026: Indonesia Unggul 1-0 atas Thailand lewat Moh Zaki Ubaidillah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/40/3200044/ester_nurumi_tri_wardoyo_berhasil_mengalahkan_pornpicha_choeikeewong_di_partai_terakhir_perempatfinal_batc_2026-PHQS_large.jpg
Hasil Badminton Asia Team Championships 2026: Ester Nurumi Bawa Indonesia ke Semifinal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/40/3200029/amallia_cahaya_pratiwi_dan_siti_fadia_silva_ramadhanti-ZvC1_large.jpg
Hasil Perempatfinal Badminton Asia Team Championships 2026: Amallia/Fadia Bawa Indonesia Samakan Skor 2-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/40/3200019/ni_kadek_dhinda_amartya_pratiwi_kalah_dari_pitchamon_opatniputh_di_babak_perempatfinal_badminton_asia_team_championships_2026-DUZl_large.jpg
Hasil Perempatfinal Badminton Asia Team Championships 2026: Kadek Dhinda Tumbang, Indonesia Ketinggalan Lagi 1-2 dari Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/40/3199999/febriana_dwipuji_kusuma_dan_meilysa_trias_puspitasari-PfLw_large.jpg
Hasil Perempatfinal Badminton Asia Team Championships 2026: Febriana/Meilysa Menang, Indonesia Samakan Kedudukan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/40/3199988/thalita_ramadhani_wiryawan_menelan_kekalahan_dari_busanan_ongbamrungphan_dalam_pertandingan_pertama_perempatfinal_badminton_asia_team_championships_2026-e9z3_large.jpg
Hasil Perempatfinal Badminton Asia Team Championships 2026: Thalita Wiryawan Kalah, Indonesia Tertinggal 0-1 dari Thailand
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement