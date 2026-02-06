Hasil Perempatfinal Badminton Asia Team Championships 2026: Febriana/Meilysa Menang, Indonesia Samakan Kedudukan!

QINGDAO – Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari menang atas Tidapron Kleebyeesun/Nattamon Laisuan di laga kedua Perempatfinal Badminton Asia Team Championships 2026 (BATC 2026). Mereka unggul dalam dua gim langsung 21-14, 21-18.

Bermain di Qingdao Conson Gymnasium, Qingdao, China, Jumat (6/2) pagi WIB, Ana/Trias memulainya dengan baik. Mereka sukses unggul 7-5 atas Tidapron/Nattamon.

Meski pasangan Thailand cukup membuat repot, tapi Ana/Trias berhasil unggul 11-8 di interval gim pertama. Setelah itu, mereka cukup nyaman mencuri poin dari Tidapron/Nattamon hingga unggul menjadi 15-8.

Tidapron/Nattamon terlihat kesulitan untuk mengembangkan permainannya. Pada akhirnya, Ana/Trias berhasil menutup gim pertama dengan kemenangan 21-14 atas pasangan Thailand tersebut.

Pada gim kedua, Tidapron/Nattamon tampil cukup menyengat. Pasangan Thailand itu berhasil ungguli Ana/Trias dengan skor 8-7.