Marc Marquez Buka Rahasia Bangkit Jadi Juara MotoGP 2025: Hormati Tubuh, Jangan Menyerah!

PEMBALAP Ducati Lenovo, Marc Marquez, mengungkap pelajaran terpenting selama berkarier di MotoGP. Marc Marquez mengatakan, pelajaran terpenting bagi seorang pembalap adalah bagaimana caranya menjaga kondisi fisik.

Marc Marquez berhasil merebut gelar juara MotoGP 2025. Pembalap berusia 32 tahun itu kembali menyabet gelar setelah terakhir kali pada musim 2019. Ini menjadi gelar dunia kesembilan sekaligus titel MotoGP ketujuh sepanjang kariernya.

1. Marc Marquez Berjuang Bangkit dari Cedera Parah

Sebelum meraih gelar juara lagi, Marc Marquez harus berjuang keluar dari pusaran cedera yang cukup parah. Pada MotoGP 2020, ia mengalami cedera yang mengubah kariernya dalam sekejap.

Walau begitu, Marc Marquez berhasil bangkit dan kini terbukti kembali memenangkan gelar di usia yang tak lagi muda. Menurut The Baby Alien -julukan Marc Marquez- pelajaran terpenting yang bisa dipetik adalah bagaimana cara menjaga kondisi fisik dan menghormati tubuh sendiri.

“Bagi saya, pelajaran terpenting yang telah diajarkan MotoGP adalah untuk menghormati tubuh sendiri, Saya selalu berpikir bahwa tubuh saya diperuntukkan bagi dunia sepeda motor, dan bahwa saya akan memberikan segalanya untuk olahraga ini,” kata Marc Marquez, Okezone mengutip dari Crash, Selasa (16/12/2025).

“Namun, cedera, kesulitan, dan pengalaman telah mengajari saya bahwa, jika Anda tidak menghormati tubuh Anda, momen-momen itu tidak akan datang, dan Anda bahkan tidak dapat menikmatinya,” sambung Marc Marquez,