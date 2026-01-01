Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Alex Marquez Klaim Jadi Runner up MotoGP 2025 Tak Penting Buatnya

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 01 Januari 2026 |09:34 WIB
Alex Marquez Klaim Jadi Runner up MotoGP 2025 Tak Penting Buatnya
Alex Marquez merasa posisi sebagai runner up di MotoGP 2025 tak terlalu penting buatnya (Foto: Instagram/@alexmarquez73)
A
A
A

ALEX Marquez merasa posisi sebagai runner up di MotoGP 2025 tak terlalu penting buatnya. Namun, capaian itu bagus untuk membungkam anggapan sang pembalap tak punya bakat.

Sejak debut di MotoGP pada 2020, jadi runner up adalah pencapaian terbaik Alex Marquez. Ia hanya kalah dari sang kakak Marc Marquez yang finis sebagai juara dunia.

1. Satu Level

Alex Marquez melaju di MotoGP Portugal 2025 (Foto: Facebook/MotoGP)
Alex Marquez melaju di MotoGP Portugal 2025 (Foto: Facebook/MotoGP)

Bagi beberapa pembalap, posisi dua di klasemen akhir MotoGP berarti penting. Namun, Alex Marquez tidak merasa demikian. Menurutnya, capaian ini satu level dengan juara Moto2 dan Moto3.

“(Posisi) ini lebih penting buat orang lain. Buat saya, tidak. Buat saya, levelnya sama (dengan juara dunia Moto2 2019 dan Moto3 2014),” kata Alex Marquez, mengutip dari Crash, Kamis (1/1/2026).

2. Afirmasi

Yang menarik, pria asal Spanyol itu mengakui posisi runner up penting untuk menjadi semacam afirmasi dirinya memiliki bakat. Sebab, selama ini ia dituding hanya mendompleng nama Marquez.

Tak lupa, Alex Marquez merasa masa-masa sulitnya di Honda jadi bagian penting dari karier. Untuk melewati fase itu dan berada di posisi sekarang, tentu adalah sebuah pembuktian.

 

