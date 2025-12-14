Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Ketum Perbakin DKI Umar Surya Fana Kedepankan Zero Tolerance dan Targetkan Juara Umum

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 14 Desember 2025 |11:36 WIB
Ketum Perbakin DKI Umar Surya Fana Kedepankan Zero Tolerance dan Targetkan Juara Umum
Ketua Umum Perbakin DKI Jakarta, Brigjen Umar Surya Fana, meminta pihaknya harus naik kelas karena jadi barometer nasional (Foto: Perbakin DKI Jakarta)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum Perbakin DKI Jakarta periode 2026-2030, Brigjen Pol Umar Surya Fana, menargetkan pihaknya bisa meraih juara umum di setiap ajang perlombaan. Selain itu, ia ingin mengedepankan zero tolerance dalam pengelolaan keuangan.

Umar resmi terpilih sebagai Ketua Umum Perbakin DKI Jakarta dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) 2025. Acara itu digelar di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Sabtu, 13 Desember 2025.

1. Tata Kelola

Perbakin latihan menembak

Tidak hanya soal prestasi, Umar juga ingin menjadikan Perbakin DKI tidak sekadar unggul soal medali. Akan tetapi, juga soal tata kelola organisasi yang harus naik kelas.

"Program utama kami jelas, Perbakin DKI harus jadi barometer nasional. Tahun depan targetnya juara umum. Bukan runner up lagi," kata Brigjen Umar.

"Jakarta harus jadi contoh. Prestasi jalan, etika jalan, tata kelola juga harus rapi," imbuhnya.

Umar mengingatkan, organisasi olahraga tak boleh hidup karena figur. Yang utama adalah transparansi sistem, tertib, dan bisa dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, AD/ART wajib jadi kitab suci organisasi, bukan kepentingan pribadi, apalagi kelompok. Budaya patronase pun akan dicoret. Menurutnya, Perbakin harus dihormati karena aturan, bukan karena siapa orangnya.

"Tidak perlu hormati Umar-nya, hormati organisasinya," jelasnya.

Dalam urusan pembinaan, Umar menempatkan klub sebagai jantung Perbakin. Dari sanalah atlet, pelatih, juri, hingga ofisial lahir.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/43/3189566/hs_fighting_championship_fight_night-MRkW_large.jpg
HS Fighting Championship Gelar Event Akbar, Suguhkan 13 Duel Terbaik Indonesia di RCTI+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/43/3188616/kolaborasi-q0QW_large.jpg
Marianne Rumantir Ungkap Alasan TS Media Kolaborasi dengan RCTI+ Bentuk Sportstive+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/43/3188445/wilda_siti_nurfadhilah-QWmo_large.jpg
Kisah Pevoli Supercantik Wilda Siti Nurfadhilah yang Pernah Dipuji Dunia karena Hijab, Kini Jadi Pelatih di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/38/3188403/mohammad_adenanta_putra-S7Bb_large.jpg
Hasil Race 2 ARRC 2025: Adenanta Putra Gagal Juara SS600, Fadillah Arbi Aditama Naik Podium
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188320/prabowo_subianto-bavw_large.jpg
Tingkatkan Prestasi Global, Presiden Prabowo Rencanakan Pembangunan Pusat Olahraga Nasional Seluas 500 Hektar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/38/3188284/adenanta_putra-mc2V_large.jpg
Asa Juara ARRC 2025 SS600 Masih Terbuka, Adenanta Putra Bakal Berusaha Maksimal
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement