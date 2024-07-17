PB Perbakin Gelar Kejurnas Road to PON XXI Aceh-Sumut 2024

JAKARTA – PB Perbakin menggelar Kejuaraan Nasional Road to PON XXI Aceh-Sumut 2024 di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta, Rabu (17/7/2024). Tema kejurnas kali ini adalah Melangkah Bersama dan Berprestasi.

Kejurnas itu digelar dalam rangka memperingati HUT PB Perbakin ke-64. Rencananya, ajang ini dihelat di Lapangan Tembak, Senayan, Jakarta, 17-25 Juli.

“Lomba menembak ini bertujuan untuk ajang uji coba sebelum PON XXI di Aceh dan Sumatera Utara,” tegas Ketua Umum PB Perbakin, Letjen TNI (Purn) Joni Supriyanto, saat membuka Kejurnas, Rabu (17/7/2024).

Kejurnas Road to PON XXI Aceh-Sumut 2024 itu diikuti hampir 1000 atlet dan official dari seluruh Pengprov Perbakin yang ada di Indonesia. Joni juga menegaskan kejurnas ini dimaksudkan untuk mencari bibit atlet muda jelang Kejuaraan Asian Youth Games 2025 dan Olympic Youth Games 2026 di Senegal.

“Siapa di sini yang kelahirannya di atas 2008? Kalau kalian berprestasi, akan kami kirim ke kejuaraan dunia tersebut,” tegas Joni.