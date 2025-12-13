Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

HS Fighting Championship Gelar Event Akbar, Suguhkan 13 Duel Terbaik Indonesia di RCTI+

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 13 Desember 2025 |00:01 WIB
HS Fighting Championship Gelar Event Akbar, Suguhkan 13 Duel Terbaik Indonesia di RCTI+
Saksikan HS Fighting Championship Fight Night di RCTI+. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – HS Fighting Championship yang berlokasi di Yogyakarta, secara resmi mengumumkan penyelenggaraan HS Fighting Championship Fight Night, kompetisi bela diri yang menampilkan 13 pertandingan dengan total 26 fighter dari berbagai wilayah Indonesia. Gelaran ini diawali Press Conference pada 12 Desember 2025 dan dilanjutkan Fight Night pada 13 Desember 2025. Dan semua rangkaiannya dapat disaksikan streaming di RCTI+ Superapp.

Tahun ini, HS Fighting Championship memperkuat posisinya sebagai ajang kompetisi profesional yang mengedepankan kemampuan teknis petarung sekaligus mendorong terciptanya ekosistem bela diri yang sehat dan berkelanjutan. Dukungan penuh Rokok HS memastikan standar keamanan, profesionalitas pertandingan, dan kualitas produksi yang semakin matang.

Sejumlah duel menarik akan tersaji, di antaranya Fadhillah “The Man of Miracle” Habibi vs A’laa Salya Putra Rinawan “A’LAA”; Ibrahim “Boy” Dompass vs Ifan “Jeendmen” Ardianto; Laurencia “Queen Reva” Gunawan vs Safiya “Preetypiy” Ajani; serta Janis “Prince J” Fajar Rilambang vs Faizal “Bad Boxer” Ghazzy. Pertandingan lainnya menghadirkan nama-nama populer di komunitas bela diri, menegaskan tingginya kompetisi dalam edisi tahun ini.

Seluruh rangkaian pertarungan HSFC bertajuk “Born Different Fight Night” dapat disaksikan secara eksklusif di RCTI+ Superapp. 13 Desember 2025 disiarkan streaming langsung dari Hyena Sports Arena - HS Arena Yogyakarta

Backstage+ (Gratis, mulai 14.30 WIB)

Liputan eksklusif dari bawah ring, memperlihatkan detik-detik persiapan para petarung, momen panas di ruang ganti, hingga tensi emosional sebelum masuk ring.

4 Pertandingan Pembuka Gratis mulai 15.00 WIB

Pemanasan yang bisa disaksikan langsung melalui RCTI+ SuperApp sebelum menuju pertarungan inti.

9 Pertandingan Utama (Pay-Per-View, mulai 19.00 WIB)

Dengan harga Rp29.000, penonton sudah bisa menyaksikan secara eksklusif seluruh pertarungan inti HSFC. Dengan satu pembelian, penonton dapat menikmati streaming berkualitas tinggi, akses yang stabil, serta pengalaman menonton yang lebih dekat dengan aksi para petarung.

 

