Daftar Caketum Perbakin Jakarta, Brigjen Pol Umar Surya Fana Sudah Dapat Izin Pimpinan

Brigjen Pol Umar Surya Fana resmi mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Ketua Umum Perbakin Jakarta (Foto: Perbakin Jakarta)

JAKARTA - Brigjen Pol Umar Surya Fana resmi mendaftarkan diri sebagai bakal Calon Ketua Umum Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (Perbakin) DKI Jakarta untuk periode 2026-2030. Ia mengaku sudah mendapat restu dari pimpinan.

Brigjen Umar saat ini mengajar sebagai Dosen Kepolisian Utama TK.II STIK Lemdiklat Polri. Pencalonannya sebagai Ketum Perbakin DKI sudah direstui Kepala STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Irjen Pol Eko Rudi Sudarto.

"Bagaimanapun saya punya atasan, punya pimpinan, dan salah satu syarat di ADRT adalah mendapatkan izin dari pimpinan. Sehingga saya mendaftar secara resmi atas restu pimpinan (Kepala STIK-PTIK Lemdiklat Polri)," kata Brigjen Umar di Kantor Perbakin Jakarta, Selasa 11 November 2025.

1. Lengkapi Berkas

Pendaftaran telah dilakukan sejak 3 November 2025. Brigjen Umar datang ke Kantor Perbakin untuk melengkapi berkas dan syarat yang harus dipenuhi.

"Hari ini (Selasa) sambil silaturahmi dan komunikasi dengan TPP (Tim Penjaringan dan Penyaringan), sebab ada kekurangan yang harus saya lengkapi," lanjutnya.

"Apa yang sudah berjalan akan dikembangkan dan lebih dibaguskan lagi. Jadi tujuan utama saya untuk pembinaan atlet dan pelatih serta mewadahi teman-teman yang memang hobi menembak dengan aturan yang jelas," tandasnya.