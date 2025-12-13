Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Sabtu 13 Desember 2025 Pukul 14.00 WIB: Tambah 2 Emas, Indonesia Masih Posisi 3

Simak klasemen sementara perolehan medali SEA Games 2025 hingga Sabtu (13/12/2025) pukul 14.00 WIB (Foto: Instagram/@kemenpora)

KLASEMEN sementara perolehan medali SEA Games 2025 hingga Sabtu (13/12/2025) pukul 14.00 WIB sudah diketahui. Kontingen Indonesia berhasil menambah dua keping medali emas!

SEA Games 2025 sudah memasuki hari keempat. Kontingen Indonesia terus berjuang untuk menambah pundi-pundi emas hingga siang hari ini.

1. Cabor Menembak

Sampai berita ini diturunkan, Kontingen Indonesia sukses menambah dua medali emas! Sepasang logam mulia itu datang dari cabang olahraga (cabor) menembak.

Emas pertama hari ini disumbangkan Tim Menembak Beregu Putri. Mereka sukses menjadi yang terbaik dalam nomor Women’s 50m Air Rifle atau senapan angin.

Medali emas berikutnya juga disumbangkan cabor menembak dari nomor Women's 10m Air Rifle. Kali ini, Dewi Laila Mubarokah sukses mengungguli pesaing-pesaingnya.

Yang hebat, Dewi menyumbang dua emas sekaligus. Satu lagi didapatnya bersama Dominique Rachmawati Karini dan Yasmin Figlia Achadiat.