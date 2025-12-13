Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Sabtu 13 Desember 2025 Pukul 14.00 WIB: Tambah 2 Emas, Indonesia Masih Posisi 3

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 13 Desember 2025 |14:01 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Sabtu 13 Desember 2025 Pukul 14.00 WIB: Tambah 2 Emas, Indonesia Masih Posisi 3
Simak klasemen sementara perolehan medali SEA Games 2025 hingga Sabtu (13/12/2025) pukul 14.00 WIB (Foto: Instagram/@kemenpora)
A
A
A

KLASEMEN sementara perolehan medali SEA Games 2025 hingga Sabtu (13/12/2025) pukul 14.00 WIB sudah diketahui. Kontingen Indonesia berhasil menambah dua keping medali emas!

SEA Games 2025 sudah memasuki hari keempat. Kontingen Indonesia terus berjuang untuk menambah pundi-pundi emas hingga siang hari ini.

1. Cabor Menembak

Atlet judi, Syerina sumbang medali emas di SEA Games 2025. (Foto: Kemenpora)

Sampai berita ini diturunkan, Kontingen Indonesia sukses menambah dua medali emas! Sepasang logam mulia itu datang dari cabang olahraga (cabor) menembak.

Emas pertama hari ini disumbangkan Tim Menembak Beregu Putri. Mereka sukses menjadi yang terbaik dalam nomor Women’s 50m Air Rifle atau senapan angin.

Medali emas berikutnya juga disumbangkan cabor menembak dari nomor Women's 10m Air Rifle. Kali ini, Dewi Laila Mubarokah sukses mengungguli pesaing-pesaingnya.

Yang hebat, Dewi menyumbang dua emas sekaligus. Satu lagi didapatnya bersama Dominique Rachmawati Karini dan Yasmin Figlia Achadiat.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/43/3189636/dewi_laila_mubarokah_menyumbang_medali_emas_ke_22_buat_kontingen_indonesia_lewat_cabang_olahraga_menembak-PzA9_large.jpg
Hasil SEA Games 2025: Tembakan Dewi Laila Berbuah Emas Ke-22 Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/43/3189630/cabor_menembak_meraih_satu_medali_emas_di_nomor_womens_10_m_rifle_air-fhpn_large.jpg
Hasil SEA Games 2025: Tim Menembak Beregu Putri Raih Emas ke-21 Kontingen Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/43/3189623/simak_jadwal_siaran_langsung_timnas_voli_putra_indonesia_di_sea_games_2025-bRkl_large.jpeg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Voli Putra Indonesia di SEA Games 2025, Siap Pertahankan Emas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/43/3189601/renang_belum_puas_usai_menyumbang_3_medali_emas_untuk_kontingen_indonesia_di_sea_games_2025-fhWZ_large.jpg
Sudah Raih 3 Emas, Renang Indonesia Siap Tambah Medali di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/40/3189591/simak_jadwal_semifinal_bulu_tangkis_sea_games_2025_hari_ini-m4G2_large.jpg
Jadwal Semifinal Bulu Tangkis SEA Games 2025: 8 Wakil Indonesia Siap Unjuk Gigi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/43/3189579/simak_klasemen_sementara_perolehan_medali_sea_games_2025-3s4j_large.jpg
Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Sabtu 13 Desember 2025 Pukul 07.00 WIB: Raih 20 Emas, Indonesia Posisi 3
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement