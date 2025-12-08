Marianne Rumantir Ungkap Alasan TS Media Kolaborasi dengan RCTI+ Bentuk Sportstive+

JAKARTA – CEO TS Media, Marianne Rumantir, mengungkap alasan berkolaborasi dengan RCTI+ membentuk tayangan Sportstive+. Marianne mengatakan, TS Media mempunyai kesamaan visi dan misi dengan RCTI+ untuk memajukan industri media dan olahraga.

RCTI+ dan TS Media resmi berkolaborasi menghadirkan tayangan sports bertajuk Sportstive+. Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di MNC Conference Hall (MCH), iNews Tower, Jakarta pada Senin (8/12/2025) siang WIB.

1. Kolaborasi TS Media dengan RCTI+

Penandatanganan nota kesepahaman ini dihadiri langsung oleh CEO RCTI+, Valencia Tanoesoedibjo, CEO TS Media, Marianne Rumantir, dan Co-Founder TS Media, Luna Maya. Nantinya, Sportstive+ akan berfokus pada empat cabang olahraga (cabor) terlebih dahulu. Keempat cabor itu adalah bulu tangkis, sepak bola, bola basket, dan boxing atau tinju.

Marianne mengungkapkan, kolaborasi ini tercipta lantaran kesamaan visi antara TS Media dan RCTI+. Berangkat dengan semangat yang sama, Marianne meyakini kerjasama ini akan menciptakan ruang industri media dan olahraga yang lebih baik.

“Visi dan misi kita (TS Media dan RCTI+) banyak sekali kecocokan dengan RCTI+,” ungkap Marianne dalam konferensi pers Sportstive+ di MNC Conference Hall (MCH), iNews Tower, Jakarta pada Senin (8/12/2025).

“Kita sangat beruntung industri media sangat dinamis. Dinamis karena banyak sekali yang bisa kita coba, bisa kita eksplor dari segala sisi kehidupan. Kali ini kita akan memulai dari lifestyle program yaitu sports,” sambungnya.

“Dan kita mungkin sebagai media kita mendengarkan audience kita ya, kita melihat tren,” tambah Marianne.