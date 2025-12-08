Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Marianne Rumantir Ungkap Alasan TS Media Kolaborasi dengan RCTI+ Bentuk Sportstive+

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |18:24 WIB
Marianne Rumantir Ungkap Alasan TS Media Kolaborasi dengan RCTI+ Bentuk Sportstive+
TS Media Kolaborasi dengan RCTI+ Bentuk Sportstive+. (Foto: Aziz Indra/iNews Media Group)
A
A
A

JAKARTA – CEO TS Media, Marianne Rumantir, mengungkap alasan berkolaborasi dengan RCTI+ membentuk tayangan Sportstive+. Marianne mengatakan, TS Media mempunyai kesamaan visi dan misi dengan RCTI+ untuk memajukan industri media dan olahraga.

RCTI+ dan TS Media resmi berkolaborasi menghadirkan tayangan sports bertajuk Sportstive+. Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di MNC Conference Hall (MCH), iNews Tower, Jakarta pada Senin (8/12/2025) siang WIB.

Kolaborasi RCTI+ dengan TS Media

1. Kolaborasi TS Media dengan RCTI+

Penandatanganan nota kesepahaman ini dihadiri langsung oleh CEO RCTI+, Valencia Tanoesoedibjo, CEO TS Media, Marianne Rumantir, dan Co-Founder TS Media, Luna Maya. Nantinya, Sportstive+ akan berfokus pada empat cabang olahraga (cabor) terlebih dahulu. Keempat cabor itu adalah bulu tangkis, sepak bola, bola basket, dan boxing atau tinju.

Marianne mengungkapkan, kolaborasi ini tercipta lantaran kesamaan visi antara TS Media dan RCTI+. Berangkat dengan semangat yang sama, Marianne meyakini kerjasama ini akan menciptakan ruang industri media dan olahraga yang lebih baik.

“Visi dan misi kita (TS Media dan RCTI+) banyak sekali kecocokan dengan RCTI+,” ungkap Marianne dalam konferensi pers Sportstive+ di MNC Conference Hall (MCH), iNews Tower, Jakarta pada Senin (8/12/2025).

“Kita sangat beruntung industri media sangat dinamis. Dinamis karena banyak sekali yang bisa kita coba, bisa kita eksplor dari segala sisi kehidupan. Kali ini kita akan memulai dari lifestyle program yaitu sports,” sambungnya.

“Dan kita mungkin sebagai media kita mendengarkan audience kita ya, kita melihat tren,” tambah Marianne.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/43/3188445/wilda_siti_nurfadhilah-QWmo_large.jpg
Kisah Pevoli Supercantik Wilda Siti Nurfadhilah yang Pernah Dipuji Dunia karena Hijab, Kini Jadi Pelatih di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/38/3188403/mohammad_adenanta_putra-S7Bb_large.jpg
Hasil Race 2 ARRC 2025: Adenanta Putra Gagal Juara SS600, Fadillah Arbi Aditama Naik Podium
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188320/prabowo_subianto-bavw_large.jpg
Tingkatkan Prestasi Global, Presiden Prabowo Rencanakan Pembangunan Pusat Olahraga Nasional Seluas 500 Hektar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/38/3188284/adenanta_putra-mc2V_large.jpg
Asa Juara ARRC 2025 SS600 Masih Terbuka, Adenanta Putra Bakal Berusaha Maksimal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/38/3188283/fadillah_arbi_aditama-fD1Q_large.jpg
Kunci Sukses Fadillah Arbi Aditama Juara ARRC 2025 AP250
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/43/3188280/erick_thohir-fuXG_large.jpg
Usai Bonus Rp1 Miliar untuk Atlet SEA Games, Erick Thohir Diminta Presiden Prabowo Siapkan Jaminan Pensiun Atlet
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement