HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Sabtu 13 Desember 2025 Pukul 18.00 WIB: Koleksi 26 Emas, Indonesia di Posisi 3

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 13 Desember 2025 |18:54 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Sabtu 13 Desember 2025 Pukul 18.00 WIB: Koleksi 26 Emas, Indonesia di Posisi 3
I Made Sastra raih medali emas SEA Games 2025. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)
KLASEMEN sementara perolehan medali SEA Games 2025 pada Sabtu (13/12/2025) hingga pukul 18.00 WIB masih dikuasai tuan rumah Thailand. Sementara kontingen Indonesia masih tertahan di posisi ketiga dengan memiliki 26 medali emas.

Secara total, kontingen Indonesia sudah memiliki 97 medali SEA Games 2025. Dengan rincian 26 emas, 38 perak, dan 33 perunggu.

1. Thailand Makin Berjaya

Dengan mengoleksi 26 medali emas, Indonesia sejatinya semakin mendekati Vietnam yang kini berada di urutan kedua. Vietnam tercatat telah membukukan 104 medali SEA Games 2025.

104 medali itu terdiri dari 28 emas, 24 perak, dan 52 perunggu. Dengan hanya terpaut dua medali emas saja, bukan tidak mungkin Indonesia segera menggusur Vietnam dari posisi kedua.

Ignatius Joshua K. (Foto: Kemenpora)
Ignatius Joshua K. (Foto: Kemenpora)

Namun, upaya Indonesia dan Vietnam untuk merebut posisi pertama tampaknya agak sulit. Sebab Thailand begitu superior di SEA Games 2025.

Bagaimana tidak, sejauh ini saja Thailand sudah mengoleksi 83 medali emas! Bila ditotalkan, tuan rumah sudah mencatatkan 164 medali, dengan 83 emas, 50 perak, dan 31 perunggu.

 

