HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Pevoli Supercantik Wilda Siti Nurfadhilah yang Pernah Dipuji Dunia karena Hijab, Kini Jadi Pelatih di SEA Games 2025

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |04:05 WIB
Kisah Pevoli Supercantik Wilda Siti Nurfadhilah yang Pernah Dipuji Dunia karena Hijab, Kini Jadi Pelatih di SEA Games 2025
Wilda Siti Nurfadhilah kini jadi pelatih. (Foto: Instagram)
A
A
A

KISAH pevoli supercantik Indonesia, Wilda Siti Nurfadhilah, menarik diulas. Dia pernah dipuji dunia karena hijab yang dikenakannya kala bertanding.

Kini, Wilda Siti Nurfadhilah kembali curi perhatian. Dia memutuskan banting setir jadi pelatih dan bahkan bakal menukangi Timnas Voli Putri Indonesia di SEA Games 2025.

Wilda Siti Nurfadhilah

1. Dipuji Dunia

Ya, Wilda pernah jadi sorotan dunia. Dia disebut sebagai pencetak sejarah untuk dunia voli Indonesia karena hijab yang dikenakannya.

Tepatnya, momen itu terjadi kala Wilda Siti Nurfadilah tampil di ajang SEA Games 2023. Kala itu, akun Instagram @volleyballworld mengunggah konten mengenai Wilda. Dia memuji Wilda yang tetap nyaman bertanding dengan kenakan hijab.

Terbukti, hijab yang dipakai Wilda tidak mengganggu penampilan di atas lapangan. Bisa dibilang, perempuan asal Bandung itu salah satu pionir atlet voli berhijab di Asia Tenggara.

 

Halaman:
1 2
