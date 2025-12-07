Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Tingkatkan Prestasi Global, Presiden Prabowo Rencanakan Pembangunan Pusat Olahraga Nasional Seluas 500 Hektar

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 07 Desember 2025 |07:11 WIB
Tingkatkan Prestasi Global, Presiden Prabowo Rencanakan Pembangunan Pusat Olahraga Nasional Seluas 500 Hektar
Presiden Prabowo Subianto lepas kontingen Indonesia untuk SEA Games 2025. (Foto: Binti Mufarida/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana ambisiusnya untuk membangun pusat pelatihan olahraga nasional berskala besar seluas minimal 500 hektare. Rencana pembangunan fasilitas State of the Art tersebut merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk memajukan prestasi atlet Indonesia di kancah Asia hingga dunia.

Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidatonya saat melepas Kontingen Indonesia menuju SEA Games ke-33 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 5 Desember 2025.

"Saya sudah merencanakan kita akan bangun pusat olahraga yang besar, saya minta sekitar minimal 500 hektare (Ha) pusat (olahraga) itu," ungkap Prabowo di hadapan para atlet, dikutip Minggu (7/12/2025).

1. Strategi Pembinaan Jangka Panjang

Presiden Prabowo menegaskan bahwa kompleks olahraga yang diusulkan ini tidak hanya sekadar lapangan, melainkan sebuah institusi pembinaan atlet profesional. Ia menolak pembangunan fasilitas olahraga yang kecil dan tidak memadai, menekankan pentingnya skala besar.

"Enggak ada pusat olahraga yang 5 hektare, 8 hektare, tidak. Di situ nanti kita bangun State of the Art. Kita akan kirim anak-anak kita ke mana saja untuk belajar, kita akan datangkan pelatih-pelatih terbaik dan kita akan bina dari usia dini. Kita didik dari umur 8 tahun, kita akan bikin pembinaan pusat latihan jangka panjang," tambahnya.

Prabowo lepas Kontingen Indonesia untuk SEA Games 2025 di Thailand. (Foto: Binti Mufarida/Okezone)
Prabowo lepas Kontingen Indonesia untuk SEA Games 2025 di Thailand. (Foto: Binti Mufarida/Okezone)

2. Optimisme Lahirkan Atlet Kelas Dunia

Prabowo menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia, sebagai negara besar dengan populasi hampir 300 juta jiwa, semestinya mampu melahirkan banyak atlet berkelas dunia. Ia percaya bahwa sistem pembinaan yang terstruktur dan fasilitas yang memadai akan memungkinkan Indonesia bersaing di ajang-ajang besar.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/38/3188284/adenanta_putra-mc2V_large.jpg
Asa Juara ARRC 2025 SS600 Masih Terbuka, Adenanta Putra Bakal Berusaha Maksimal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/38/3188283/fadillah_arbi_aditama-fD1Q_large.jpg
Kunci Sukses Fadillah Arbi Aditama Juara ARRC 2025 AP250
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/43/3188280/erick_thohir-fuXG_large.jpg
Usai Bonus Rp1 Miliar untuk Atlet SEA Games, Erick Thohir Diminta Presiden Prabowo Siapkan Jaminan Pensiun Atlet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/43/3188250/erick_thohir-01ob_large.jpg
Resmi Dibuka, Menpora Erick Thohir Ingin Indonesia Sports Summit 2025 Jadi Ruang Penyatu Kebijakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/38/3188229/fadillah_arbi-pYX2_large.jpg
Hasil Race 1 ARRC 2025: Fadillah Arbi Juara Asia AP250, Adenanta Putra Masih Harus Berjuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/38/3188171/fadillah_arbi_aditama_start_kedua_di_arrc_2025_ahm-r7B2_large.jpg
Hasil Kualifikasi ARRC 2025: Arbi Aditama Start Posisi 2, Adenanta Putra Harus Kerja Keras
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement