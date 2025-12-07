Tingkatkan Prestasi Global, Presiden Prabowo Rencanakan Pembangunan Pusat Olahraga Nasional Seluas 500 Hektar

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana ambisiusnya untuk membangun pusat pelatihan olahraga nasional berskala besar seluas minimal 500 hektare. Rencana pembangunan fasilitas State of the Art tersebut merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk memajukan prestasi atlet Indonesia di kancah Asia hingga dunia.

Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidatonya saat melepas Kontingen Indonesia menuju SEA Games ke-33 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 5 Desember 2025.

"Saya sudah merencanakan kita akan bangun pusat olahraga yang besar, saya minta sekitar minimal 500 hektare (Ha) pusat (olahraga) itu," ungkap Prabowo di hadapan para atlet, dikutip Minggu (7/12/2025).

1. Strategi Pembinaan Jangka Panjang

Presiden Prabowo menegaskan bahwa kompleks olahraga yang diusulkan ini tidak hanya sekadar lapangan, melainkan sebuah institusi pembinaan atlet profesional. Ia menolak pembangunan fasilitas olahraga yang kecil dan tidak memadai, menekankan pentingnya skala besar.

"Enggak ada pusat olahraga yang 5 hektare, 8 hektare, tidak. Di situ nanti kita bangun State of the Art. Kita akan kirim anak-anak kita ke mana saja untuk belajar, kita akan datangkan pelatih-pelatih terbaik dan kita akan bina dari usia dini. Kita didik dari umur 8 tahun, kita akan bikin pembinaan pusat latihan jangka panjang," tambahnya.

Prabowo lepas Kontingen Indonesia untuk SEA Games 2025 di Thailand. (Foto: Binti Mufarida/Okezone)

2. Optimisme Lahirkan Atlet Kelas Dunia

Prabowo menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia, sebagai negara besar dengan populasi hampir 300 juta jiwa, semestinya mampu melahirkan banyak atlet berkelas dunia. Ia percaya bahwa sistem pembinaan yang terstruktur dan fasilitas yang memadai akan memungkinkan Indonesia bersaing di ajang-ajang besar.