Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

PBSI Pede Bulu Tangkis Tambah 2 Emas di SEA Games 2025 lewat Tunggal dan Ganda Putra

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 13 Desember 2025 |06:09 WIB
PBSI <i>Pede</i> Bulu Tangkis Tambah 2 Emas di SEA Games 2025 lewat Tunggal dan Ganda Putra
PBSI cukup percaya diri menambah 2 medali emas lagi di SEA Games 2025 dari tunggal dan ganda putra (Foto: PBSI)
A
A
A

KABID Binpres PBSI, Eng Hian, cukup percaya diri cabang olahraga (cabor) bulu tangkis bakal menambah raihan medali emas di SEA Games 2025. Saat ini, mereka sudah mencapai 1 dari 2 emas yang ditargetkan Pemerintah RI via Kemenpora.

Tim bulu tangkis Indonesia sudah mencatatkan hasil manis dari kategori beregu. Hal itu dibuktikan dengan nomor beregu putra meraih medali emas, sedangkan putri medali perak.

1. Sesuai Target

Tim bulu tangkis beregu putra Indonesia sumbang medali emas. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)

Eng mengatakan pencapaian ini sesuai dengan target yang disepakati PBSI dan juga pemerintah. Pernyataan itu disampaikan saat tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat 12 Desember 2025 malam WIB.

"Ya, tentunya kalau secara keinginan tentunya ingin dua medali emas. Tapi ya ini kan memang seharusnya di beregu itu diprediksikan, tim putri memang saya ajukan ke Tim Review Kemenpora itu medali perak, sesuai dengan sesuai ranking dari tim kami,” kata Eng, dikutip Sabtu (13/12/2025).

"Dan untuk tim putra itu boleh dibilang masih 50-50. Tapi saya menyampaikan ke tim review itu kami masih mempunyai peluang, paling tidak peluangnya memang lebih baik sedikit dibanding tim putri," tambah Koh Didi -sapaan akrabnya.

PBSI dipatok target 2 emas pada SEA Games 2025. Selain dari beregu putra, Eng optimistis ganda putra dan tunggal putra bisa merebut medali emas.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/40/3189560/leo_rolly_bersama_bagas_maulana-s5OK_large.jpg
Demi Kalahkan Aaron/Chia di Semifinal Bulu Tangkis SEA Games 2025, Leo/Bagas Bakal Berguru ke Sabar/Reza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/36/3189447/timnas_basket_3x3_putri_indonesia-jIah_large.jpg
Kisah Manis Timnas Basket 3x3 Putri Indonesia: Tak Sangka Ukir Sejarah Emas SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/43/3189455/masniari_wolf-1TVm_large.jpg
Kisah Perenang Cantik Masniari Wolf, Sukses Hattrick Medali Emas di 3 Edisi SEA Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/43/3189471/simak_kisah_dwi_ani_retno_wulan_yang_berhasil_mencetak_sejarah_di_sea_games_2025_pada_cabang_olahraga_mma-xR8i_large.jpg
Kisah Dwi Ani Retno Wulan, Atlet Cantik MMA asal Indonesia yang Cetak Sejarah di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/43/3189552/abiyu_rafi-eo39_large.jpg
Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Jumat 12 Desember 2025 Pukul 21.00 WIB: Indonesia Ke-3, Unggul Jauh dari Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/43/3189533/alma_ariella_stany-SO8t_large.jpg
Panjat Tebing Sumbang Medali Emas Ke-19 dan Ke-20 Indonesia di SEA Games 2025 Lewat Alma Ariella dan Ardana Cikal
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement