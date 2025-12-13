PBSI Pede Bulu Tangkis Tambah 2 Emas di SEA Games 2025 lewat Tunggal dan Ganda Putra

PBSI cukup percaya diri menambah 2 medali emas lagi di SEA Games 2025 dari tunggal dan ganda putra (Foto: PBSI)

KABID Binpres PBSI, Eng Hian, cukup percaya diri cabang olahraga (cabor) bulu tangkis bakal menambah raihan medali emas di SEA Games 2025. Saat ini, mereka sudah mencapai 1 dari 2 emas yang ditargetkan Pemerintah RI via Kemenpora.

Tim bulu tangkis Indonesia sudah mencatatkan hasil manis dari kategori beregu. Hal itu dibuktikan dengan nomor beregu putra meraih medali emas, sedangkan putri medali perak.

1. Sesuai Target

Eng mengatakan pencapaian ini sesuai dengan target yang disepakati PBSI dan juga pemerintah. Pernyataan itu disampaikan saat tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat 12 Desember 2025 malam WIB.

"Ya, tentunya kalau secara keinginan tentunya ingin dua medali emas. Tapi ya ini kan memang seharusnya di beregu itu diprediksikan, tim putri memang saya ajukan ke Tim Review Kemenpora itu medali perak, sesuai dengan sesuai ranking dari tim kami,” kata Eng, dikutip Sabtu (13/12/2025).

"Dan untuk tim putra itu boleh dibilang masih 50-50. Tapi saya menyampaikan ke tim review itu kami masih mempunyai peluang, paling tidak peluangnya memang lebih baik sedikit dibanding tim putri," tambah Koh Didi -sapaan akrabnya.

PBSI dipatok target 2 emas pada SEA Games 2025. Selain dari beregu putra, Eng optimistis ganda putra dan tunggal putra bisa merebut medali emas.