HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Race 2 ARRC 2025: Adenanta Putra Gagal Juara SS600, Fadillah Arbi Aditama Naik Podium

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 07 Desember 2025 |17:46 WIB
Hasil Race 2 ARRC 2025: Adenanta Putra Gagal Juara SS600, Fadillah Arbi Aditama Naik Podium
Mohamad Adenanta Putra kala mentas di ARRC 2025. (Foto: Wikanto Arungbudoyo/Okezone)
A
A
A

BURIRAM - Hasil Race 2 Asia Road Racing Championship 2025 (ARRC 2025) yang digelar di Chang International Circuit, Buriram, Thailand, Minggu (7/12/2025) siang WIB, sudah diketahui. Nasib berbeda dialami Mohammad Adenanta Putra dan Fadillah Arbi Aditama.

Astra Honda Racing Team (AHRT) mengusung ambisi mengawinkan gelar juara di dua kelas untuk pertama kalinya di ARRC. Ambisi itu nyaris terwujud ketika Arbi Aditama menjuarai kelas Asia Production 250 (AP250) pada Sabtu 6 Desember 2025 siang WIB.

Adenanta Putra start ketujuh di ARRC Thailand

1. Tampil Lepas

Alhasil, pembalap binaan PT Astra Honda Motor (AHM) itu tampil lepas di balapan 2. Pun begitu, Arbi sukses finis ketiga dan berhak naik podium. Ia pun berterima kasih atas dukungan yang diberikan berbagai pihak hingga race 2 putaran terakhir ini.

"Saya jalani race 2 ini lebih enjoy dan tanpa beban karena gelar juara sudah dikunci kemarin. Lepas start semuanya berjalan mulus. Tetapi disaat tikungan terakhir, saya ada sedikit kesalahan, saat saya akan paksakan rebah, tapi bukan pada line yang seharusnya," kata Arbi dalam keterangan resmi, Minggu (7/12/2025).

"Akhirnya saya hanya amankan agar tidak jatuh dan finishl di posisi 3.  Balapan yang luar biasa. Terima kasih Astra Honda yang menyiapkan motor sangat baik dan membuat saya jadi juara Asia. Terima kasih dukungan pecinta balap Indonesia. Gelar ini jadi motivasi saya untuk terus raih prestasi di masa depan," tutupnya.

 

Halaman:
1 2
