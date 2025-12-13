Kisah Perenang Cantik Masniari Wolf, Sukses Hattrick Medali Emas di 3 Edisi SEA Games

BANGKOK – Perenang andalan Indonesia, Masniari Wolf, kembali mengukir prestasi gemilang setelah meraih medali emas pada final cabang renang 50m gaya punggung putri di SEA Games Thailand 2025. Masniari yang bertanding di Swimming Pool, Sports Authority of Thailand, Bangkok, Kamis 11 Desember 2025, mengaku sempat gugup, tetapi berhasil tampil maksimal dan sukses menyabet emas ketiganya secara beruntun di ajang multievent Asia Tenggara.

1. Torehan Waktu dan Medali

Atlet berusia 20 tahun itu tampil meyakinkan dan melesat paling cepat ke garis finis dengan catatan waktu impresif 28,80 detik. Performanya tidak terbendung sejak start hingga menyentuh dinding akhir, mengamankan posisi teratas.

Medali perak pada nomor ini direbut oleh perenang tuan rumah Thailand, Saovanee Boonamphai. Sementara itu, medali perunggu menjadi milik atlet Filipina, Kayla Noelle Sanchez.

Masniari Wolf mengatakan sangat senang dapat berkontribusi untuk kontingen Indonesia dalam SEA Games 2025. Dia menilai prestasi itu diraih melalui perjuangan dan kerja keras yang tidak mudah.

2. Emas Tiga Edisi Beruntun

Masniari Wolf raih medali emas di SEA Games 2025. (Foto: Akuatik)

Torehan medali emas SEA Games Thailand 2025 ini semakin mengharumkan nama Masniari Wolf di kancah renang Asia Tenggara. Sebab, ini merupakan emas ketiga yang ia raih secara beruntun sejak SEA Games edisi Vietnam (2021) dan Kamboja (2023).

"Aku merasa senang banget, jujur sebelum pertandingan aku justru merasa gugup. Tapi aku hanya coba untuk memberikan yang terbaik dan ternyata hasilnya senang sekali emas," ungkap Masniari Wolf, dikutip Sabtu (13/12/2025).