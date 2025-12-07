Asa Juara ARRC 2025 SS600 Masih Terbuka, Adenanta Putra Bakal Berusaha Maksimal

BURIRAM - Asa Mohammad Adenanta Putra untuk menjadi juara Asia Road Racing Championship 2025 (ARRC 2025) kelas Supersport 600 (SS600) masih terjaga. Kesempatan terbuka lebar pada balapan 2 yang digelar Chang International Circuit, Buriram, Thailand, Minggu 7 Desember 2025 pukul 15.15 WIB.

Adenanta, yang start dari posisi 7 pada balapan 1, harus rela mengakhiri balapan lebih cepat. Pembalap Astra Honda Racing Team (AHRT) itu kehilangan traksi di lap 1 sehingga terjatuh.

1. Keuntungan

Alhasil, raihan poin Adenanta tertahan di angka 152. Ia gagal menambah nilai untuk memperbesar keunggulan atas pesaingnya Kasma Daniel Kasmayudin. Pria asal Malaysia tersebut finis di posisi 5 dan kini berbalik naik ke puncak klasemen dengan 154 poin.

Untung bagi Adenanta, Kasma Daniel hanya finis di urutan 6 pada balapan 1. Pembalap binaan PT Astra Honda Motor (AHM) tersebut hanya tertinggal 2 poin jelang balapan 2. Peluang jadi juara pun cukup terbuka.

2. Maksimal

Adenanta memang menyayangkan kegagalah finis tersebut. Namun, ia bertekad untuk fokus dan merebut titel juara di kelas SS600.

"Sayang sekali, saya harus tersingkir saat balapan baru saja dimulai. Tapi semua belum berakhir. Saya masih ada peluang untuk memperebutkan juara Asia kelas SS600 di race 2 besok," kata Adenanta dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu 6 Desember 2025.

"Saya akan lebih fokus dan berusaha maksimal meraih impian saya. Mohon doa dan dukungannya,” tandas pembalap asal Ngawi tersebut.