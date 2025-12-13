Jadwal Siaran Langsung Timnas Voli Putra Indonesia di SEA Games 2025, Siap Pertahankan Emas!

Simak jadwal siaran langsung Timnas Voli Putra Indonesia di SEA Games 2025 (Foto: MNC Media)

BANGKOK – Timnas Voli Putra Indonesia siap mempertahankan medali emasnya di SEA Games 2025. Saksikan seluruh pertandingannya secara langsung di MNCTV!

Timnas Voli Putra Indonesia siap menjaga asa untuk mempertahankan gelar juara di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Thailand. Sebelumnya, Tim Garuda berhasil meraih emas di tiga edisi terakhir.

Pada pertandingan pertandingan perdana, Indonesia akan menghadapi Timnas Voli Putra Kamboja. Duel ini dilangsungkan Sabtu (13/12/2025) pukul 10.00 WIB.

Tentunya dukungan masyarakat Indonesia akan membakar semangat untuk berjuang di ajang ini. Timnas Voli Putra Indonesia siap membuktikan diri di SEA Games 2025 yang ke-33 digelar di Thailand.

Berikut Jadwal Siaran Langsung Timnas Voli Putra Indonesia di SEA Games 2025:

13 Desember 2025: Indonesia vs Kamboja – 10.00 WIB (MNCTV, Soccer Channel, RCTI+, Vision+)

15 Desember 2025: Indonesia vs Myanmar – 10.00 WIB (MNCTV, Soccer Channel, RCTI+, Vision+)

16 Desember 2025: Filipina vs Indonesia – 12.30 WIB (MNCTV, Soccer Channel, RCTI+, Vision+)