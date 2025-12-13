Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Jadwal Siaran Langsung Timnas Voli Putra Indonesia di SEA Games 2025, Siap Pertahankan Emas!

MNC Media , Jurnalis-Sabtu, 13 Desember 2025 |11:40 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Voli Putra Indonesia di SEA Games 2025, Siap Pertahankan Emas!
Simak jadwal siaran langsung Timnas Voli Putra Indonesia di SEA Games 2025 (Foto: MNC Media)
BANGKOK – Timnas Voli Putra Indonesia siap mempertahankan medali emasnya di SEA Games 2025. Saksikan seluruh pertandingannya secara langsung di MNCTV!

Timnas Voli Putra Indonesia siap menjaga asa untuk mempertahankan gelar juara di Indoor Stadium Huamark, Bangkok, Thailand. Sebelumnya, Tim Garuda berhasil meraih emas di tiga edisi terakhir.

Timnas Voli Putra Indonesia U-21. (Foto: Instagram/indonesian_volleyball)

Pada pertandingan pertandingan perdana, Indonesia akan menghadapi Timnas Voli Putra Kamboja. Duel ini dilangsungkan Sabtu (13/12/2025) pukul 10.00 WIB.

Tentunya dukungan masyarakat Indonesia akan membakar semangat untuk berjuang di ajang ini. Timnas Voli Putra Indonesia siap membuktikan diri di SEA Games 2025 yang ke-33 digelar di Thailand.

Berikut Jadwal Siaran Langsung Timnas Voli Putra Indonesia di SEA Games 2025:

13 Desember 2025: Indonesia vs Kamboja – 10.00 WIB (MNCTV, Soccer Channel, RCTI+, Vision+)

15 Desember 2025: Indonesia vs Myanmar – 10.00 WIB (MNCTV, Soccer Channel, RCTI+, Vision+)

16 Desember 2025: Filipina vs Indonesia  – 12.30 WIB (MNCTV, Soccer Channel, RCTI+, Vision+)

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/43/3189601/renang_belum_puas_usai_menyumbang_3_medali_emas_untuk_kontingen_indonesia_di_sea_games_2025-fhWZ_large.jpg
Sudah Raih 3 Emas, Renang Indonesia Siap Tambah Medali di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/40/3189591/simak_jadwal_semifinal_bulu_tangkis_sea_games_2025_hari_ini-m4G2_large.jpg
Jadwal Semifinal Bulu Tangkis SEA Games 2025: 8 Wakil Indonesia Siap Unjuk Gigi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/43/3189579/simak_klasemen_sementara_perolehan_medali_sea_games_2025-3s4j_large.jpg
Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Sabtu 13 Desember 2025 Pukul 07.00 WIB: Raih 20 Emas, Indonesia Posisi 3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/40/3189572/pbsi_cukup_percaya_diri_menambah_2_medali_emas_lagi_di_sea_games_2025_dari_tunggal_dan_ganda_putra-EGjk_large.jpg
PBSI Pede Bulu Tangkis Tambah 2 Emas di SEA Games 2025 lewat Tunggal dan Ganda Putra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/40/3189560/leo_rolly_bersama_bagas_maulana-s5OK_large.jpg
Demi Kalahkan Aaron/Chia di Semifinal Bulu Tangkis SEA Games 2025, Leo/Bagas Bakal Berguru ke Sabar/Reza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/36/3189447/timnas_basket_3x3_putri_indonesia-jIah_large.jpg
Kisah Manis Timnas Basket 3x3 Putri Indonesia: Tak Sangka Ukir Sejarah Emas SEA Games 2025
