Marc Marquez Ogah Sapa Valentino Rossi jika Saling Bertemu, Masih Musuhan?

VALENCIA – Juara dunia MotoGP 2025, Marc Marquez, akhirnya buka suara mengenai rivalitas berkepanjangan dan hubungannya yang retak dengan legenda balap, Valentino Rossi. Setelah mengamankan gelar dunianya yang kesembilan secara keseluruhan, Marquez menegaskan fokusnya kini hanya tertuju pada orang-orang yang memberikan nilai positif dalam kariernya.

Marquez pun menegaskan dirinya tidak terobsesi untuk menyalip rekor Rossi. Ia bahkan tak peduli dan takkan menyapa Rossi jika saling bertemu, karena menurutnya hal tersebut tidak diperlukan.

1. Fokus dengan Diri Sendiri

Ya, pembalap Ducati Lenovo berusia 32 tahun itu baru saja menyamai capaian Rossi dengan sembilan gelar juara dunia grand prix (GP), sebuah ironi yang terjadi tepat 10 tahun setelah perseteruan pahit mereka pasca-musim 2015. Hingga kini, hubungan keduanya masih saja dingin.

Menariknya, Marquez kini hanya berjarak satu gelar lagi untuk meraih mahkota ke-10, sebuah pencapaian yang gagal diraih Rossi setelah gelar terakhirnya pada tahun 2009. Kini, ketegangan antara dua ikon MotoGP ini kembali menjadi sorotan sepanjang musim, puncaknya saat Grand Prix Catalunya, di mana sebuah insiden di mana keduanya berpapasan di pitlane tanpa saling melihat, memicu badai di media sosial.

Marquez saat itu menjelaskan ia terlalu fokus pada balapan sehingga tidak melihat Rossi. Dalam wawancara dengan El Larguero, Marquez ditanya mengenai Rossi dan prospek memecahkan rekornya.

Marc Marquez dan Valentino Rossi papasan di MotoGP Austria 2025 (Foto: X/@MotoGP)

"Terobsesi dengan Rossi? Setiap orang melihat hal yang berbeda. Saya tidak melihat ke belakang. Jika saya memenangkan kejuaraan dunia ke-10, saya rasa dia tidak akan khawatir. Dan, jujur saja, saya tidak peduli. Saya fokus pada mereka yang membawa nilai bagi saya,” ungkap Marquez, melansir dari Crash, Sabtu (15/11/2025).

Mengenai kemungkinan bertemu lagi dengan Rossi, Marquez lugas menyatakan tidak akan menyapa. Sebab ia merasa dirinya tak membutuhkan Rossi, begitu juga sebaliknya.