Ambisi Marc Marquez untuk MotoGP 2026: The Baby Alien Bertekad Pertahankan Gelar Juara Dunia

VALENCIA – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez, sedang menikmati masa pemulihan cedera setelah mengunci gelar juara dunia MotoGP 2025. Meskipun demikian, The Baby Alien menegaskan ambisi kompetitifnya tidak pernah padam.

Marquez telah menetapkan target besar untuk musim depan, yaitu mempertahankan gelar sekaligus memperbanyak koleksi trofi dunianya. Marquez bertekad mengulangi menunjukkan performa yang sangat impresif seperti di sepanjang musim 2025.

Marquez berhasil mengunci gelar juara dunia kelas para raja untuk yang ketujuh kalinya secara cepat, tepatnya pada seri balapan di Jepang. Kunci gelar tersebut sangat krusial, sebab setelah seri Jepang, Marquez mengalami kecelakaan di MotoGP Mandalika 2025 yang membuatnya harus absen hingga akhir musim.

1. Semangat Kompetitif yang Tak Pernah Padam

Meski sedang menjalani proses pemulihan, Marquez menyatakan mentalitasnya sebagai seorang juara tidak akan pernah berubah. Ia selalu berusaha untuk meningkatkan diri setiap saat, bahkan di luar lintasan.

“Sulit menebak apa yang akan terjadi ke depan, tapi selama saya masih aktif, ambisi saya tidak akan berubah. Saya selalu berpikir bahwa setiap hari dalam setahun, kamu bangun dan tidur dengan pikiran bagaimana menjadi lebih baik,” ujar Marquez, dilansir dari Motosan, Jumat (14/11/2025).

Marc Marquez. (instagram/ducaticorse)

Marquez menambahkan istirahat yang diambil pun merupakan bagian dari strategi. Ia menekankan bahwa fokus adalah kunci utama kesuksesannya saat ini.

“Tentu saja, ada hari-hari di mana kamu beristirahat untuk menenangkan pikiran, tapi itu juga bagian dari persiapan agar bisa tampil maksimal,” tambahnya.