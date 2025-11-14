Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ambisi Marc Marquez untuk MotoGP 2026: The Baby Alien Bertekad Pertahankan Gelar Juara Dunia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 14 November 2025 |08:01 WIB
Ambisi Marc Marquez untuk MotoGP 2026: <i>The Baby Alien</i> Bertekad Pertahankan Gelar Juara Dunia
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

VALENCIA – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez, sedang menikmati masa pemulihan cedera setelah mengunci gelar juara dunia MotoGP 2025. Meskipun demikian, The Baby Alien menegaskan ambisi kompetitifnya tidak pernah padam.

Marquez telah menetapkan target besar untuk musim depan, yaitu mempertahankan gelar sekaligus memperbanyak koleksi trofi dunianya. Marquez bertekad mengulangi menunjukkan performa yang sangat impresif seperti di sepanjang musim 2025.

Marquez berhasil mengunci gelar juara dunia kelas para raja untuk yang ketujuh kalinya secara cepat, tepatnya pada seri balapan di Jepang. Kunci gelar tersebut sangat krusial, sebab setelah seri Jepang, Marquez mengalami kecelakaan di MotoGP Mandalika 2025 yang membuatnya harus absen hingga akhir musim.

1. Semangat Kompetitif yang Tak Pernah Padam

Meski sedang menjalani proses pemulihan, Marquez menyatakan mentalitasnya sebagai seorang juara tidak akan pernah berubah. Ia selalu berusaha untuk meningkatkan diri setiap saat, bahkan di luar lintasan.

“Sulit menebak apa yang akan terjadi ke depan, tapi selama saya masih aktif, ambisi saya tidak akan berubah. Saya selalu berpikir bahwa setiap hari dalam setahun, kamu bangun dan tidur dengan pikiran bagaimana menjadi lebih baik,” ujar Marquez, dilansir dari Motosan, Jumat (14/11/2025).

Marc Marquez. (instagram/ducaticorse)
Marc Marquez. (instagram/ducaticorse)

Marquez menambahkan istirahat yang diambil pun merupakan bagian dari strategi. Ia menekankan bahwa fokus adalah kunci utama kesuksesannya saat ini.

“Tentu saja, ada hari-hari di mana kamu beristirahat untuk menenangkan pikiran, tapi itu juga bagian dari persiapan agar bisa tampil maksimal,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184522/jorge_lorenzo_tidak_menyebut_nama_marc_marquez_sebagai_pembalap_paling_mengejutkan_di_motogp_2025-1ygb_large.jpg
Bukan Marc Marquez, Jorge Lorenzo Sebut 2 Pembalap yang Paling Mengejutkan di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184477/pedro_acosta_mengaku_santai_soal_masa_depannya-nrt4_large.jpg
Pedro Acosta Santai soal Masa Depan, Fokus Tatap MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184467/francesco_bagnaia_harus_puas_finis_di_posisi_10_pada_tes_pascamusim_motogp_valencia_2025-Nmiz_large.jpg
Finis Posisi 10 dan Sempat Jatuh, Francesco Bagnaia Puas dengan Hasil Tes Pascamusim MotoGP Valencia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184434/simak_hasil_tes_pascamusim_motogp_valencia_2025_yang_digelar_selasa_18_november_malam_wib-ZS4y_large.jpg
Hasil Tes Pascamusim MotoGP Valencia 2025: Raul Fernandez Tercepat, Francesco Bagnaia Posisi 10
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/38/3184336/marco_bezzecchi_bersama_kru_aprilia_racing-wLWu_large.jpg
Aprilia Racing Tampil Moncer di Akhir Musim 2025, Massimo Rivola: Kami Biasanya Buruk!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/38/3184275/marc_marquez_dan_andrea_dovizioso-XN9v_large.jpg
5 Pembalap Top MotoGP yang Tak Pernah Merasakan Juara Dunia, Nomor 1 Musuh Bebuyutan Valentino Rossi!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement