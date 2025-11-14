Jadwal MotoGP Valencia 2025 Hari Ini: Marco Bezzecchi Ungguli Alex Marquez?

CHESTE – Jadwal MotoGP Valencia 2025 hari ini, Jumat (14/11/2025) sore WIB, sudah diketahui. Akankah Marco Bezzecchi mengungguli Alex Marquez?

MotoGP 2025 telah memasuki seri pamungkas. Balapan bertajuk MotoGP Valencia 2025 itu akan digelar di Sirkuit Ricardo Tormo, Cheste, Spanyol, 14-16 November.

1. Penentuan Posisi 3

Juara dunia dan runner up sudah digenggam oleh Marquez bersaudara. Sekarang hanya tinggal penentuan posisi tiga di klasemen akhir MotoGP 2025 yang tengah diduduki Bezzecchi.

Pembalap tim Aprilia Racing itu mengoleksi 323 poin dan unggul hingga 35 angka dari Francesco Bagnaia. Bezzecchi hanya perlu menjaga selisih itu usai Sprint Race untuk menyegel tempat ketiga.

Sedangkan, Bagnaia harus bekerja ekstra keras untuk mengejar Bezzecchi. Belum lagi, ia juga mesti hati-hati dengan Pedro Acosta yang mengumpulkan 285 angka atau hanya tertinggal tiga poin darinya!

Bezzecchi jelas jadi pembalap yang diunggulkan untuk menggila di Valencia. Pria berusia 27 tahun tersebut tengah dalam momentum positif usai memenangi MotoGP Portugal 2025 pekan lalu.