Hary Tanoesoedibjo Sanjung Atlet Filipina Usai Juara Predator-PBC Indonesia International Open 2025

JAKARTA – Ketua Umum Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI), Hary Tanoesoedibjo, sanjung pebiliar asal Filipina, Sean Mark Malayan, usai keluar sebagai juara Predator-PBC Indonesia International Open 2025. Dia sabet gelar juara di kategori putra.

Sean merebut gelar juara usai kalahkan wakil Taiwan, Wu Kun Lin di partai puncak. Duel panas itu tersaji di iNews Tower, Jakarta, Rabu (16/7/2025) malam WIB.

1. Terpukau

Hary Tanoesoedibjo yang menyaksikan langsung laga final itu cukup terpukau dengan penampilan Sean. Dia pun menjadi saksi sejarah karena atlet asal Filipina itu merebut gelar internasional pertamanya.

“Jadi ini baru selesai yang putra ya, masih ada yang putri, ada yang ganda putra, ganda campuran. Jadi masih ada beberapa hari lagi baru selesai. Memang namanya biliar itu kan adu fokus konsentrasi,” kata Hary Tanoesoedibjo kepada Okezone, Rabu (16/7/2025).

“Yang dari Filipina ini baru pertama kali memenangi juara dunia, saya ucapkan selamat kepada yang menang. Untuk semuanya juga kepada partisipan,” sambungnya.