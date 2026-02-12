2 Legenda Biliar Filipina ke Indonesia, POBSI: Semoga Olahraga Biliar Makin Populer!

PENGURUS Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI) menghadirkan dua legenda dunia, Fransisco “Django” Bustamante dan Efren “Bata” Reyes, dalam laga ekshibisi bertajuk “Battle for Legacy”. Laga tersebut digelar di The Cue House, Jakarta Barat, Rabu 11 Februari 2026.

Event tersebut digelar di venue milik Kevin Tandra, Aryanti Kardi, dan Raffi Sanjaya S. Kehadiran dua ikon biliar asal Filipina itu menjadi bagian dari komitmen PB POBSI semakin mempopulerkan olahraga biliar di Tanah Air.

1. Dorong Regenerasi Atlet Muda Biliar Indonesia

Selain itu, keberadaan mereka juga diharapkan mendorong regenerasi atlet muda Indonesia. Humas PB POBSI, Morry, menyampaikan menghadirkan pemain kelas dunia merupakan langkah strategis dalam membangun atmosfer kompetitif dan inspiratif bagi para atlet nasional.

“Tujuan kita mengundang para pemain dunia ini adalah untuk lebih mengenalkan biliar ke seluruh masyarakat supaya mereka tahu bagaimana bermain yang baik dan bagaimana menjadi pemain yang sukses,” ujar Morry di The Cue House, Jakarta.

2. Dinantikan Pencinta Biliar Indonesia

Menurut Morry, ajang Battle for Legacy sangat dinantikan para pencinta biliar Indonesia. Sebab ajang tersebut mempertemukan dua legenda dalam satu panggung, termasuk turut melibatkan artis dan atlet Tanah Air.

Morry menambahkan, langkah ini sejalan dengan arahan Ketua Umum PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo, agar federasi terus menghadirkan pemain-pemain top dunia guna memotivasi generasi muda.