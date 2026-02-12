2 Legenda Biliar Dunia Puji Perkembangan Atlet Muda di Indonesia

JAKARTA – Dua legenda biliar dunia, Django Bustamante dan Efren Reyes, kompak memuji perkembangan atlet-atlet muda Indonesia. Mereka menilai, calon-calon bintang itu memiliki kemampuan yang sangat bagus.

Bustamante dan Reyes tengah berkunjung ke Indonesia dalam rangka laga ekshibisi. Keduanya bermain menghadapi Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Sekjen PB POBSI Achmad Fadil Nasution di Pro Billiard Center (PBC), iNews Tower, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

1. Takjub dengan Pebiliar Muda Indonesia

Reyes mengaku sudah beberapa kali bertemu banyak pemain di Indonesia. Namun, ia merasa takjub kini pebiliar di Indonesia sudah banyak diisi oleh pemain muda.

"Saya rasa, saya pernah bermain dengan semua orang di sini, sebelumnya. Sebelumnya ada banyak, saya bermain di Indonesia,” kata Reyes, Kamis (12/2/2026).

“Tapi sekarang, banyak pemain biliar mereka muda. Semua pemain lama di Indonesia sebelumnya sudah tidak ada lagi," imbuh pria asal Filipina tersebut.

Kendati masih muda, Reyes melihat jika mereka memiliki kemampuan yang sangat baik. Ia menyebut, para pemain ini kelak akan menjadi bintang dunia.

"Bahkan anak usia 5 tahun dan yang lainnya 10 tahun, mereka sangat bagus, sangat, mungkin saat, mungkin beberapa tahun lagi, mereka, mereka semua akan sangat kuat," tegas Reyes.