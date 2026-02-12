Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

2 Legenda Biliar Dunia Puji Perkembangan Atlet Muda di Indonesia

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |16:22 WIB
2 Legenda Biliar Dunia Puji Perkembangan Atlet Muda di Indonesia
Efren Reyes memuji perkembangan atlet-atlet muda Indonesia (Foto: Okezone/Felldy Utama)
A
A
A

JAKARTA – Dua legenda biliar dunia, Django Bustamante dan Efren Reyes, kompak memuji perkembangan atlet-atlet muda Indonesia. Mereka menilai, calon-calon bintang itu memiliki kemampuan yang sangat bagus.

Bustamante dan Reyes tengah berkunjung ke Indonesia dalam rangka laga ekshibisi. Keduanya bermain menghadapi Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Sekjen PB POBSI Achmad Fadil Nasution di Pro Billiard Center (PBC), iNews Tower, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

1. Takjub dengan Pebiliar Muda Indonesia

Efren Reyes dan Django Bustamante saat tampil di laga ekshibisi

Reyes mengaku sudah beberapa kali bertemu banyak pemain di Indonesia. Namun, ia merasa takjub kini pebiliar di Indonesia sudah banyak diisi oleh pemain muda.

"Saya rasa, saya pernah bermain dengan semua orang di sini, sebelumnya. Sebelumnya ada banyak, saya bermain di Indonesia,” kata Reyes, Kamis (12/2/2026).

“Tapi sekarang, banyak pemain biliar mereka muda. Semua pemain lama di Indonesia sebelumnya sudah tidak ada lagi," imbuh pria asal Filipina tersebut.

Kendati masih muda, Reyes melihat jika mereka memiliki kemampuan yang sangat baik. Ia menyebut, para pemain ini kelak akan menjadi bintang dunia.

"Bahkan anak usia 5 tahun dan yang lainnya 10 tahun, mereka sangat bagus, sangat, mungkin saat, mungkin beberapa tahun lagi, mereka, mereka semua akan sangat kuat," tegas Reyes.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/43/3201231/kevin_sanjaya_main_bareng_2_legenda_biliar_dunia-RtKQ_large.jpg
Kekaguman Kevin Sanjaya Usai Main Bareng 2 Legenda Biliar Dunia: Pukulannya di Luar Nalar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/43/3201148/django_bustamante_dan_efren_reyes_turun_di_laga_ekshibisi_bersama_4_artis_tanah_air-FV1t_large.jpg
Perasaan Django Bustamante dan Efren Reyes Setelah Duel Lawan Artis di Laga Ekshibisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/43/3201132/pb_pobsi_rutin_hadirkan_sederet_legenda_biliar_dari_berbagai_penjuru_dunia-0QXS_large.jpg
2 Legenda Biliar Filipina ke Indonesia, POBSI: Semoga Olahraga Biliar Makin Populer!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/43/3200904/efren_reyes_dan_django_bustamante_puji_fajar_alamri_okezone-Q3Kw_large.jpg
Pebiliar Berusia 5 Tahun Fajar Alamri Dapat Pujian dari Legenda Efren Reyes dan Django Bustamante!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/43/3200885/efren_reyes_dan_django_bustamante-akLc_large.jpg
Efren Reyes dan Django Bustamante Terpukau dengan Perkembangan Biliar Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/43/3200876/pb_pobsi_sambut_baik_hadirnya_legenda_biliar_efren_reyes_dan_django_bustamante-zdOo_large.jpg
Alasan PB POBSI Datangkan Duet Legenda Biliar Dunia Efren Reyes dan Django Bustamante
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement