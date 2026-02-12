Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Anji Manji Duel Lawan Maestro Biliar: Tak Sekadar Jago, Efren Reyes Sangat Menghibur!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |21:40 WIB
Kisah Anji Manji Duel Lawan Maestro Biliar: Tak Sekadar Jago, Efren Reyes Sangat Menghibur!
Anji Manji duel lawan juara dunia biliar. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Musisi ternama Tanah Air, Anji Manji, mengungkapkan kegembiraannya yang luar biasa setelah berkesempatan menjajal kemampuan melawan dua maestro biliar dunia asal Filipina, Francisco “Django” Bustamante dan Efren “Bata” Reyes. Meski hanya bertajuk laga ekshibisi, bagi Anji, berada satu meja dengan dua peraih gelar juara dunia tersebut merupakan pengalaman langka yang tak terlupakan.

Francisco “Django” Bustamante dan Efren “Bata” Reyes meramaikan laga ekshibisi di Indonesia sejak 10-12 Februari 2026. Lawatannya yang bertajuk “Battle for Legacy” ditutup di Headquarter, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Anji Manji mengatakan pencinta biliar dunia tentunya sangat mengidolakan Francisco “Django” Bustamante dan Efren “Bata” Reyes. Dia merasa sangat beruntung dapat bermain bersama mereka dalam satu ajang yang sama.

"Ya, sebenarnya ini pemain bukan cuma sekadar pemain biliar ya. Tanggapannya saya senang banget karena bisa di satu event sama dua legenda," kata Anji Manji, dikutip Kamis (12/2/2026).

"Dua legenda yang sudah sangat terkenal di industri biliar gitu. Mereka menginspirasi sekali," tambahnya.

Anji Manji duel lawan juara dunia biliar. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
Anji Manji duel lawan juara dunia biliar. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

1. Magis Efren Reyes

Pria berusia 47 tahun itu mengatakan Efren Reyes sangat luar biasa. Di usia yang sudah tidak muda lagi, ia masih bisa memberikan ilmu dan hiburan untuk masyarakat luas. Kehadiran Francisco “Django” Bustamante dan Efren “Bata” Reyes pun dinilai menambah gairah olahraga biliar di Indonesia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/43/3201240/efren_reyes_memuji_perkembangan_atlet_atlet_muda_indonesia-kRIN_large.jpg
2 Legenda Biliar Dunia Puji Perkembangan Atlet Muda di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/43/3201231/kevin_sanjaya_main_bareng_2_legenda_biliar_dunia-RtKQ_large.jpg
Kekaguman Kevin Sanjaya Usai Main Bareng 2 Legenda Biliar Dunia: Pukulannya di Luar Nalar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/43/3201148/django_bustamante_dan_efren_reyes_turun_di_laga_ekshibisi_bersama_4_artis_tanah_air-FV1t_large.jpg
Perasaan Django Bustamante dan Efren Reyes Setelah Duel Lawan Artis di Laga Ekshibisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/43/3201132/pb_pobsi_rutin_hadirkan_sederet_legenda_biliar_dari_berbagai_penjuru_dunia-0QXS_large.jpg
2 Legenda Biliar Filipina ke Indonesia, POBSI: Semoga Olahraga Biliar Makin Populer!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/43/3200904/efren_reyes_dan_django_bustamante_puji_fajar_alamri_okezone-Q3Kw_large.jpg
Pebiliar Berusia 5 Tahun Fajar Alamri Dapat Pujian dari Legenda Efren Reyes dan Django Bustamante!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/43/3200885/efren_reyes_dan_django_bustamante-akLc_large.jpg
Efren Reyes dan Django Bustamante Terpukau dengan Perkembangan Biliar Indonesia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement