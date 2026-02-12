Kisah Anji Manji Duel Lawan Maestro Biliar: Tak Sekadar Jago, Efren Reyes Sangat Menghibur!

JAKARTA – Musisi ternama Tanah Air, Anji Manji, mengungkapkan kegembiraannya yang luar biasa setelah berkesempatan menjajal kemampuan melawan dua maestro biliar dunia asal Filipina, Francisco “Django” Bustamante dan Efren “Bata” Reyes. Meski hanya bertajuk laga ekshibisi, bagi Anji, berada satu meja dengan dua peraih gelar juara dunia tersebut merupakan pengalaman langka yang tak terlupakan.

Francisco “Django” Bustamante dan Efren “Bata” Reyes meramaikan laga ekshibisi di Indonesia sejak 10-12 Februari 2026. Lawatannya yang bertajuk “Battle for Legacy” ditutup di Headquarter, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Anji Manji mengatakan pencinta biliar dunia tentunya sangat mengidolakan Francisco “Django” Bustamante dan Efren “Bata” Reyes. Dia merasa sangat beruntung dapat bermain bersama mereka dalam satu ajang yang sama.

"Ya, sebenarnya ini pemain bukan cuma sekadar pemain biliar ya. Tanggapannya saya senang banget karena bisa di satu event sama dua legenda," kata Anji Manji, dikutip Kamis (12/2/2026).

"Dua legenda yang sudah sangat terkenal di industri biliar gitu. Mereka menginspirasi sekali," tambahnya.

Anji Manji duel lawan juara dunia biliar. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

1. Magis Efren Reyes

Pria berusia 47 tahun itu mengatakan Efren Reyes sangat luar biasa. Di usia yang sudah tidak muda lagi, ia masih bisa memberikan ilmu dan hiburan untuk masyarakat luas. Kehadiran Francisco “Django” Bustamante dan Efren “Bata” Reyes pun dinilai menambah gairah olahraga biliar di Indonesia.