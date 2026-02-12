Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Perasaan Django Bustamante dan Efren Reyes Setelah Duel Lawan Artis di Laga Ekshibisi

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |09:49 WIB
Perasaan Django Bustamante dan Efren Reyes Setelah Duel Lawan Artis di Laga Ekshibisi
Django Bustamante dan Efren Reyes turun di laga ekshibisi bersama 4 artis Tanah Air. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
DUA legenda biliar dunia, Fransisco “Django” Bustamante dan Efren “Bata” Reyes, mengaku terkesan dengan antusiasme pencinta biliar Indonesia. Hal itu ia sampaikan saat tampil dalam laga ekshibisi “Battle for Legacy” di The Cue House, Jakarta Barat, Rabu 11 Februari 2026.

Event yang digelar di venue milik Kevin Tandra, Aryanti Kardi, dan Raffi Sanjaya S tersebut menghadirkan atmosfer meriah. Pasalnya, laga tersebut juga dihadiri para artis serta atlet Tanah Air yang turut ambil bagian dalam pertandingan ekshibisi tersebut.

Efren Reyes dan Django Bustamante saat tampil di laga ekshibisi bersama para artis Tanah Air. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
Efren Reyes dan Django Bustamante saat tampil di laga ekshibisi bersama para artis Tanah Air. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

1. Empat Artis Turun di Laga Ekshibisi

Pada laga tersebut dihadiri empat artis. Mereka adalah Baim Wong (Team Efren), Wijaya Kusuma atau Wijin (Team Efren), Fauzan Nazrul (Team Django), dan Rhomedal Aquino (Team Django).

Django Bustamante mengungkapkan kebanggaannya bisa bermain bersama artis dan atlet Indonesia dalam suasana yang meriah. Ia menyebut pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang spesial.

“Kami bangga bisa bermain dengan para artis yang sangat terkenal di sini. Ini pengalaman yang luar biasa dan kami merasa sangat beruntung,” ujar Django.

Menurutnya, keterlibatan publik figur dalam olahraga biliar menjadi inspirasi besar bagi generasi muda. Ia melihat potensi besar perkembangan biliar di Indonesia yang sudah memiliki basis penggemar kuat.

“Ini sangat bagus untuk Indonesia. Ketika aktor dan atlet basket bermain biliar, itu menginspirasi pemain muda. Mungkin suatu hari nanti akan semakin banyak orang bermain biliar di sini,” katanya.

 

