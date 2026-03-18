Kisah Veda Ega Pratama, Satu-satunya Pembalap Indonesia yang Jadi Atlet Elite Red Bull seperti Marc Marquez

KISAH Veda Ega Pratama, satu-satunya pembalap Indonesia yang jadi atlet elite Red Bull menarik untuk diulas. Sebab, ia mengikuti jejak Marc Marquez!

Veda Ega merupakan pembalap muda bertalenta dari Indonesia. Kehebatannya sudah terlihat saat menjadi juara Asia Talent Cup 2023.

1. Promosi ke Moto3

Selebrasi aura farming dari Veda Ega Pratama

Kiprah pembalap asal Gunungkidul, Yogyakarta, itu berlanjut di ajang Red Bull Rookies Cup. Finis posisi delapan pada musim debutnya di 2024, Veda mampu jadi runner up pada edisi 2025!

Keberhasilan itu membuatnya dipromosikan Honda Team Asia untuk balapan di Moto3 pada 2026. Siapa sangka, Veda langsung tampil mengejutkan dengan finis posisi lima pada lomba di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Thailand.

2. Dikontrak Red Bull

Veda memang tengah mencuri perhatian penggemar balap motor di Indonesia. Apalagi, ternyata remaja berusia 17 tahun itu didukung oleh salah satu sponsor papan atas di dunia balap yakni Red Bull.

Ya, Veda direkrut sebagai salah satu atlet elite Red Bull. Bahkan, ia adalah satu-satunya pembalap asal Asia yang mendapat dukungan langsung oleh produsen minuman berenergi tersebut.