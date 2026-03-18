Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Veda Ega Pratama, Satu-satunya Pembalap Indonesia yang Jadi Atlet Elite Red Bull seperti Marc Marquez

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 18 Maret 2026 |04:55 WIB
Simak kisah Veda Ega Pratama yang jadi satu-satunya pembalap Indonesia yang dikontrak Red Bull (Foto: Instagram/@veda_54)
A
A
A

KISAH Veda Ega Pratama, satu-satunya pembalap Indonesia yang jadi atlet elite Red Bull menarik untuk diulas. Sebab, ia mengikuti jejak Marc Marquez!

Veda Ega merupakan pembalap muda bertalenta dari Indonesia. Kehebatannya sudah terlihat saat menjadi juara Asia Talent Cup 2023.

1. Promosi ke Moto3

Selebrasi aura farming dari Veda Ega Pratama (Foto: Red Bull Rookies Cup)
Kiprah pembalap asal Gunungkidul, Yogyakarta, itu berlanjut di ajang Red Bull Rookies Cup. Finis posisi delapan pada musim debutnya di 2024, Veda mampu jadi runner up pada edisi 2025!

Keberhasilan itu membuatnya dipromosikan Honda Team Asia untuk balapan di Moto3 pada 2026. Siapa sangka, Veda langsung tampil mengejutkan dengan finis posisi lima pada lomba di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Thailand.

2. Dikontrak Red Bull

Veda memang tengah mencuri perhatian penggemar balap motor di Indonesia. Apalagi, ternyata remaja berusia 17 tahun itu didukung oleh salah satu sponsor papan atas di dunia balap yakni Red Bull.

Ya, Veda direkrut sebagai salah satu atlet elite Red Bull. Bahkan, ia adalah satu-satunya pembalap asal Asia yang mendapat dukungan langsung oleh produsen minuman berenergi tersebut.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement