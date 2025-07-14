Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Jadwal dan Link Live Streaming Predator PBC Indonesia International Open 2025 di Vision+

MNC Media , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |17:27 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Predator PBC Indonesia International Open 2025 di Vision+
Simak jadwal dan link live streaming Predator PBC Indonesia International Open 2025 di Vision+ (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA - Para pebiliar top dunia akan menunjukkan kemampuan terbaik mereka di ajang Predator - PBC Indonesia International Open 2025. Ajang prestisius ini akan digelar di PBC (Predator Billiard Club) pada 12-18 Juli 2025 dengan total hadiah fantastis sebesar USD235 ribu atau sekira Rp3,8 miliar. Streaming eksklusif di ViSION+ dengan klik di sini

Tahun ini, kompetisi semakin menarik dengan penambahan kategori pertandingan yang lebih variatif. Para peserta akan bersaing dalam tiga kategori utama, yaitu Men’s 10 Ball Open, Women’s 10 Ball Open, dan Mixed Doubles 10 Ball Open. Turnamen ini akan menjadi saksi persaingan sengit antara para atlet elit dunia.

Kualifikasi Indonesia International Open 2025 di Pro Billiar Center (Foto: Okezone/Andri Bagus)

Seluruh rangkaian turnamen ini dapat disaksikan secara langsung di VISION+, simak jadwalnya Predator - PBC Indonesia International Open 2025 di VISION+

Men’s Open:

● Babak Kualifikasi: 7–10 Juli 2025

● Putaran Utama: 12–16 Juli 2025

Women’s Open:

● 14–18 Juli 2025

Mixed Doubles Open:

● 15–18 Juli 2025

Jangan lewatkan aksi-aksi luar biasa para jagoan biliar dunia dan dukung pebiliar Indonesia berjuang mengharumkan nama bangsa. Saksikan hanya di VISION+. Nikmati tayangan olahraga kelas dunia lainnya seperti MotoGP, Bundesliga, hingga match TIMNAS dengan berlangganan VISION+ Premium Sports Rp40.000,-. Download aplikasi VISION+ di Play Store atau App Store sekarang.

Streaming Ini Itu di VISION+

(Wikanto Arungbudoyo)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/43/3169130/florian_kohler_punya_mimpi_indonesia_bisa_menggelar_turnamen_kelas_dunia-zpZu_large.jpg
Florian Kohler Bermimpi Indonesia Bisa Gelar Turnamen Kelas Dunia untuk Trickshot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/43/3164812/peserta_mnc_billiard_tournament_2025_terpukau_dengan_fasilitas_kelas_dunia_milik_pro_billiard_center-XG5r_large.jpg
Peserta MNC Billiard Tournament 2025 Terpukau Fasilitas Kelas Dunia Milik PBC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/43/3164749/hary_tanoesoedibjo_menyambut_gembira_digelarnya_mnc_billiard_tournament_2025-zH4t_large.jpeg
Ketum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo Sambut Gembira MNC Billiard Tournament 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/43/3156275/seo_seoa_berhasil_menjadi_juara_womens_open_10_ball_predator_pbc_indonesia_international_open_2025-pQPC_large.jpg
Hasil Final Womens Open 10 Ball Predator-PBC Indonesia International Open 2025: Seo Seoa Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/43/3154388/jendry_apriadana_mengaku_nyaman_bermain_di_pro_billiard_center-4Rzj_large.jpg
Atlet Kalimantan Selatan Jendy Apriadana Nyaman Main di Pro Billiard Center
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/43/3154377/wpa_menyambut_gelaran_indonesia_international_open_2025_dengan_antusias-oJ4c_large.jpg
WPA Sambut Indonesia International Open 2025 dengan Antusias
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement