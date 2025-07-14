Jadwal dan Link Live Streaming Predator PBC Indonesia International Open 2025 di Vision+

JAKARTA - Para pebiliar top dunia akan menunjukkan kemampuan terbaik mereka di ajang Predator - PBC Indonesia International Open 2025. Ajang prestisius ini akan digelar di PBC (Predator Billiard Club) pada 12-18 Juli 2025 dengan total hadiah fantastis sebesar USD235 ribu atau sekira Rp3,8 miliar. Streaming eksklusif di ViSION+ dengan klik di sini.

Tahun ini, kompetisi semakin menarik dengan penambahan kategori pertandingan yang lebih variatif. Para peserta akan bersaing dalam tiga kategori utama, yaitu Men’s 10 Ball Open, Women’s 10 Ball Open, dan Mixed Doubles 10 Ball Open. Turnamen ini akan menjadi saksi persaingan sengit antara para atlet elit dunia.

Seluruh rangkaian turnamen ini dapat disaksikan secara langsung di VISION+, simak jadwalnya Predator - PBC Indonesia International Open 2025 di VISION+

Men’s Open:

● Babak Kualifikasi: 7–10 Juli 2025

● Putaran Utama: 12–16 Juli 2025

Women’s Open:

● 14–18 Juli 2025

Mixed Doubles Open:

● 15–18 Juli 2025

Jangan lewatkan aksi-aksi luar biasa para jagoan biliar dunia dan dukung pebiliar Indonesia berjuang mengharumkan nama bangsa. Saksikan hanya di VISION+. Nikmati tayangan olahraga kelas dunia lainnya seperti MotoGP, Bundesliga, hingga match TIMNAS dengan berlangganan VISION+ Premium Sports Rp40.000,-. Download aplikasi VISION+ di Play Store atau App Store sekarang.

Streaming Ini Itu di VISION+

(Wikanto Arungbudoyo)