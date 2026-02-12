Kekaguman Kevin Sanjaya Usai Main Bareng 2 Legenda Biliar Dunia: Pukulannya di Luar Nalar

JAKARTA – Wakil Ketua Umum (Waketum) PB POBSI, Kevin Sanjaya Sukamuljo, berkesempatan merasakan langsung magis dua legenda biliar dunia asal Filipina, Francisco 'Django' Bustamante dan Efren 'Bata' Reyes. Dalam laga ekshibisi yang berlangsung di Pro Biliard Center (PBC), iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2026), Kevin mengaku terpana dengan teknik yang diperlihatkan para maestro tersebut.

Dalam duel tersebut, pertandingan dilakukan dengan format ganda atau double. Di mana, Kevin bersama Django Bustamante, melawan Sekjen PB POBSI, Achmad Fadil Nasution dan Efren Reyes.

Sebelum pertandingan ini, Ketua Umum PB POBSI Hary Tanoesoedibjo juga sempat menjajal untuk bertanding dengan Efren Reyes.

Kevin yang turut bermain dengan dua legenda biliar tersebut mengaku terkesima dengan permainannya. Ia merasa predikat legenda sangat tepat melekat kepada mereka.

1. Pukulan Legendaris yang Memukau

Kevin Sanjaya main bareng 2 legenda biliar dunia. (Foto: Felldy Utama/Okezone)

"Mereka memang ya legend-lah, legend-nya biliar kan. Jadi pukulan-pukulan yang di luar nalar," kata Kevin usai laga persahabatan tersebut.

CEO Pro Biliard Center (PBC) ini melihat jika kehadiran Bustamante dan Efren di Jakarta sangat bagus untuk industri biliar di Indonesia. Kehadiran mereka juga tentunya bisa menginspirasi para atlet muda di Tanah Air.