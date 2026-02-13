Advertisement
PB POBSI Bangga Dua Legenda Biliar Django Bustamante dan Efren Reyes Tampil Total di Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |06:59 WIB
PB POBSI Bangga Dua Legenda Biliar Django Bustamante dan Efren Reyes Tampil Total di Indonesia
Samuel Tanoesoedibjo bangga 2 legenda biliar Filipina tampil total di Indonesia. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
DUA juara dunia biliar dari Filipina Fransisco “Django” Bustamante dan Efren “Bata” Reyes menutup kunjungan di Indonesia. Mereka tampil di laga ekshibisi pamungkas di Headquarter, Jakarta, Kamis 12 Februari 2026 malam WIB.

1. Dapat Sambutan Hangat dari Komunitas Biliar

Fransisco “Django” Bustamante dan Efren “Bata” Reyes meramaikan laga ekshibisi di Indonesia bertajuk “Battle for Legacy pada 10-12 Februari 2026.  Wakil Ketua Bidang Kompetisi Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI) Samuel Tanoesoedibjo mengaku senang selama lawatan dua legenda dunia biliar itu mendapatkan sambutan hangat. Kehadiran mereka menambah gairah dunia biliar tanah air.

Efren Reyen dan Django Bustamante nyaman berada di Indonesia. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
Efren Reyen dan Django Bustamante nyaman berada di Indonesia. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

"Sebenarnya event itu sangat spesial ya, karena kita hari ini mendatangkan dua legenda. Bisa dibilang the best of all time, Efren Reyes sama Bustamante ya," kata Samuel Tanoesoedibjo.

"Saya juga berterima kasih banget juga sama komunitas biliar yang memberikan dukungan. Kami dari PB POBSI juga pasti selalu support lah buat acara kayak gini kan," tambah Samuel. 

2. PB POBSI Komitmen Majukan Olahraga Biliar Tanah Air

Samuel Tanoesoedibjo mengatakan PB POBSI tidak hanya mendukung penuh kegiatan ekshibisi seperti ini, tetapi juga berbagai turnamen internasional lain. Tujuannya jelas demi kemajuan olahraga biliar di Indonesia.

 

