Pesan Hary Tanoesoedibjo ke Pebiliar Indonesia Jelang Tampil di Predator-PBC Indonesia International Open 2025

JAKARTA – Ketua Umum PB Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI), Hary Tanoesoedibjo, memberi pesan kepada pebiliar Indonesia jelang berlaga di Predator-PBC Indonesia International Open 2025. Diharapkan, para wakil Tanah Air bisa ukir prestasi manis.

Hary Tanoesoedibjo mengatakan para atlet pastinya ingin berprestasi karena total hadiah hampir Rp4 miliar. Agar ukir prestasi manis, para atlet harus yakin dengan kemampuannya sehingga bisa meraih hasil maksimal.

1. Predator-PBC Indonesia International Open 2025 Resmi Digelar

Predator-PBC Indonesia International Open berlangsung di iNews Tower, Jakarta, pada 12 hingga 18 Juli 2025. Ada 128 atlet dari 20 negara ambil bagian dalam ajang bergengsi tersebut.

Hary Tanoesoedibjo mengatakan setiap atlet harus menampilkan performa terbaiknya saat berlaga. Pasalnya, persaingan dalam Predator-PBC Indonesia International Open 2025 cukup berat.

"Kompetisi yang membutuhkan keyakinan. Jadi kuatkan percaya diri supaya permainannya bisa maksimal," kata Hary di Jakarta, Sabtu (12/7/2025).

"Ini turnamen terbesar. Hampir Rp4 miliar dan terbesar bukan di Indonesia saja, tapi di Asia Tenggara. Mudah-mudahan ini merupakan langkah strategis bagi PB POBSI, bagi para stakeholder di Indonesia dari komunitas biliar,” tambahnya.

2. Indonesia Punya Banyak Pebiliar Potensial

Sementara itu, Manager Sales Predator Asia, Yannick Pu, mengakui Indonesia punya banyak pebiliar potensial. Dia pun menekankan Predator ingin terus terlibat dalam meningkatkan kualitas biliar Indonesia ke depannya.

"Kami tahu kami memiliki banyak potensi di Jakarta dan Indonesia. Jadi, kami ingin mengadakan lebih banyak acara di sini," ujar Yannick Pu.