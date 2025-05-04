LPDUK Kemenpora RI Jalin Kerja Sama dengan Perbasi, Dorong Kemajuan Basket Indonesia

JAKARTA – LPDUK Kemenpora RI menjalin kerja sama dengan PP Perbasi. Kolaborasi ini diharapkan dapat mendorong kemajuan olahraga basket di Indonesia.

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) itu dilakukan di Media Centre Kemenpora RI, Jakarta, Selasa 29 April 2025 malam WIB. Kedua pihak berkomitmen untuk mengelola dana sekaligus industri basket Indonesia selama 2025-2028.

1. Langkah Nyata

Direktur LPDUK Kemenpora RI, Ferry Yuniaro Kono mengatakan, kolaborasi ini adalah langkah nyata dalam membangun ekosistem olahraga basket yang modern, mandiri, dan berkelanjutan di Indonesia. Ia menyebut sinergi sebetulnya sudah terbangun dengan baik.

“Penandatanganan MoU ini adalah wujud konkret komitmen bersama antara LPDUK dan Perbasi dalam melanjutkan sinergi yang telah terbangun selama ini hingga masa depan,” ucap Ferry, dikutip Minggu (4/5/2025).

2. Membangkitkan Geliat Basket Nasional

Ketum DPP Perbasi, Budisatrio Djiwandono, menyambut baik kerja sama tersebut. Ia meyakini, adanya kerja sama ini akan membangkitkan geliat bola basket Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional.

“Perbasi menyambut baik kerja sama strategis ini. Dengan dukungan pengelolaan dan pengembangan usaha yang lebih profesional, kami optimistis bola basket Indonesia akan mampu bersaing di tingkat regional maupun internasional,” tutur Budisatrio.

Lebih lanjut, Budisatrio menjelaskan sejak diberikan mandat menjadi ketua umum di DPP PERBASI dan selama delapan tahun terakhir, banyak sekali prestasi olahraga bola basket yang telah dicatatkan. Ia menjelaskan Indonesia dipercaya untuk menggelar beberapa event kelas dunia pada 2027-2029.