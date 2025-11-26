Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Pramudya Kusumawardana, Pebulu Tangkis Indonesia yang Kini Bela Australia Baru Rebut Gelar Juara Lagi di Guatemala

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |14:06 WIB
Kisah Pramudya Kusumawardana, Pebulu Tangkis Indonesia yang Kini Bela Australia Baru Rebut Gelar Juara Lagi di Guatemala
Pramudya Kusumawardana kala berlaga. (Foto: Instagram/@jackk_yu)
KISAH Pramudya Kusumawardana menarik diulas. Pebulu tangkis Indonesia yang kini bela Australia ini baru rebut gelar juara lagi.

Kali ini, gelar juara didapat Pramudya kala bertanding dalam ajang Guatemala Internatonal Series 2025. Dia bermain di sektor ganda putra.

Pramudya Kusumawardana

1. Rebut Gelar Juara di Guatemala

Pramudya memang kerap bertanding dengan bendera Australia saat ini. Hal tersebut terjadi karena dirinya kini hijrah ke Australia dengan mengambil permanent resident lewat bulu tangkis.

Belakangan ini, muncul kabar terbaru soal karier Pramudya Kusumawardana di Australia. Dia sukses merebut gelar juara, meski di ajang berlevel kecil.

Tepatnya, Pramudya berjaya di turnamen Guatemala Internatipnal Series 2025. Di ajang itu, dia berduet dengan Jack Yu. Mereka juara usai kalahkan wakil Amerika, Samuel Wales Li/Joshua Yang, di final dengan skor 21-14 dan 21-15.

Pramudya/Jack jadi satu-satunya wakil Australia yang berjaya. Gelar lainnya menjadi milik Jonatan Mathias dari Brasil (tunggal putra), Ella Lin (tunggal putri) dan Ryan Ma/Ella Lin (ganda campuran) dari Amerika Serikat, serta pasangan gado-gado dari Lithuania-Filipina yakni Vilte Pauluskaite/Sharleen van Coppenolle (ganda putri).

 

