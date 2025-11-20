Hadapi RCTI di Final Turnamen Basket MNC Sports Competition, MNC Digital Entertainment Tak Gentar

MNC Digital Entertainment (MDE) berhasil melaju ke final turnamen basket MNC Sports Competition. Mereka akan bersua RCTI dalam final di Playfield Court, Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (20/11/2025).

MDE lolos ke final usai mengalahkan MNC Tourism Indonesia dengan poin 37-20 dalam semifinal. Sebagai informasi, turnamen basket termasuk dalam rangkaian HUT ke-36 MNC Group.

1. Lolos Final

Pemain MNC Digital Entertainment, Nyoman Putra, sangat senang timnya dapat menembus babak final turnamen basket MNC Sports Competition. Lolos ke final menjadi sebuah pencapaian baik untuk MNC Digital Entertainment.

"Ini perdana. Jadi, kami, sangat berharap akan juara," kata Nyoman.