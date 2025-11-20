Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hadapi RCTI di Final Turnamen Basket MNC Sports Competition, MNC Digital Entertainment Tak Gentar

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |21:53 WIB
Hadapi RCTI di Final Turnamen Basket MNC Sports Competition, MNC Digital Entertainment Tak Gentar
Tim basket MNC Digital Entertainment kala berlaga. (Foto: Andri Bagus Syaeful/Okezone)
A
A
A

MNC Digital Entertainment (MDE) berhasil melaju ke final turnamen basket MNC Sports Competition. Mereka akan bersua RCTI dalam final di Playfield Court, Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (20/11/2025).

MDE lolos ke final usai mengalahkan MNC Tourism Indonesia dengan poin 37-20 dalam semifinal. Sebagai informasi, turnamen basket termasuk dalam rangkaian HUT ke-36 MNC Group.

MNC Digital Entertainment

1. Lolos Final

Pemain MNC Digital Entertainment, Nyoman Putra, sangat senang timnya dapat menembus babak final turnamen basket MNC Sports Competition. Lolos ke final menjadi sebuah pencapaian baik untuk MNC Digital Entertainment.

"Ini perdana. Jadi, kami, sangat berharap akan juara," kata Nyoman.

 

