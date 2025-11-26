Kisah Lucu di Balik Kemenangan Perdana Alex Marquez di MotoGP, Sempat Bikin Panik Krunya!

PEMBALAP Tim Gresini Ducati, Alex Marquez, mengungkapkan kisah menarik di balik kemenangan perdananya di kelas utama. Pembalap asal Spanyol itu mengaku sudah memiliki firasat kuat, bahkan memprediksi kemenangannya kepada stafnya, sebelum balapan MotoGP Spanyol 2025.

Kemenangan di hadapan 100.000 penggemar di Sirkuit Jerez, Spanyol itu menjadi momen puncak bagi Alex, yang akhirnya memecahkan rangkaian hasil runner-up di awal musim. Ya, keberhasilan di GP Spanyol menjadi kemenangan perdana Alex di kelas MotoGP, momen yang sudah ia tunggu sejak naik ke kelas utama pada 2020 silam.

1. Firasat Kuat di Sirkuit Impian

MotoGP Spanyol 2025 di Jerez selalu menjadi favorit Alex Marquez. Bahkan sebelum memenangkan balapan di sana, Alex sudah menganggap Jerez sebagai panggung impian bagi pembalap Spanyol mana pun untuk meraih kemenangan MotoGP pertama mereka.

Setelah membuka musim 2025 dengan delapan kali finis di posisi kedua, termasuk di Sprint race Jerez di mana ia dikalahkan sang kakak, Marc Marquez, Alex mengaku bangun pada hari Minggu dengan keyakinan penuh bahwa ia akan membawa pulang kemenangan.

"Bagi saya, itu (seri Spanyol) adalah Grand Prix terbaik tahun ini," kenang Alex Marquez, dikutip dari Crash, Rabu (26/11/2025).

Alex Marquez. (Foto: MotoGP)

Keyakinan itu semakin diperkuat dengan berbagai tanda yang ia rasakan sepanjang akhir pekan, mulai dari kecepatan yang baik, feeling yang optimal, hingga kebetulan bahwa acara tersebut disponsori oleh sponsor pribadinya.

“Faktanya, ada begitu banyak tanda sepanjang akhir pekan. Itu membuat saya yakin. Bahkan sebelum balapan, saat saya sedang bersiap-siap, saya memberi tahu Jose (Carrion), asisten saya: ‘Saya akan menang hari ini’,” tambahnya.

2. Staf Panik Setelah Alex Mengucapkan Prediksi

Prediksi Alex itu ternyata memicu kepanikan di antara timnya. Setelah asistennya, Jose Carrion, menyampaikan ucapan tersebut kepada teknisi Alex saat ia menuju grid, atmosfer tegang langsung menyelimuti tim.