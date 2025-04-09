Diikuti 10 Klub, Liga Bola Basket Putri Jakarta 2025 Bergulir Mulai Sabtu 12 April

Liga Bola Basket Putri Jakarta 2025 akan bergulir pada Sabtu 12 April 2025 (Foto: Perbasi Jakarta)

JAKARTA - Setelah diumumkan pada awal 2025, secara resmi Liga Bola Basket Putri Jakarta 2025 akan bergulir pada Sabtu, 12 April 2025. Ajang itu akan diikuti oleh 10 (sepuluh) tim peserta klub asal Jakarta.

Pertandingan akan dilakoni pada hari Sabtu dan Minggu di Filari Sport Center, Duren Tiga, Jakarta Selatan hingga Mei 2025. Ada pun setiap tim akan saling bertemu satu kali dan pemuncak klasemen akan menjadi Juara Liga.

1. Evaluasi

Ketua Panitia Liga Bola Basket Putri Jakarta 2025, Shabrina Putri mengatakan, format tersebut nantinya akan dievaluasi di akhir penyelenggaraan. Bila dinilai bagus, tentu akan dilanjutkan.

“Untuk gelaran pertama ini, kami coba pertemukan tiap-tiap klub satu kali, dan pemuncak klasemen di akhir, langsung sebagai Juara, dan runner up Liga,” ujar Shabrina, dikutip Rabu (9/4/2025).

“Kemudian nanti kami evaluasi apakah sudah cukup baik, sangat baik, atau memang perlu ada penyesuaian lagi di perhelatan berikutnya,” imbuhnya.

2. Peserta

Adapun 10 klub peserta adalah Bahn Hoft Basketball (BHB), Beavers, Budi Luhur Cakti, Cakra Sakti, Go Jakarta Basketball Club (GJBC), GRCJU Basketball, HPK, KABC, Scorpio, dan Warriors Basketball Jakarta. Nama-nama seperti Christie Rumambi, Keira Hadinoto, Nadya Rohma, Bella Sthefani, FItriana Sari, Stephanie Yolanda, Delaya Maria, Sophia Rebecca, dipastikan berpartisipasi.

Selain nama-nama diatas, tentu masih ada nama-nama atlet basket Putri yang familiar. Mereka adalah Dacia Baby, Annisa Widiarni, Nadya Valdiyen, Indira Rasyadah dan Sarah Troylita juga terdaftar ikut bermain di klub masing-masing.

3. Hari Pertama

Untuk hari pertama, Sabtu 12 April 2025, akan bertanding di game pembuka KABC melawan Warrios. Rangkaian pertandingan dilanjutkan Bahn Hoft melawan Beavers, Scorpio dan GO Jakarta, ditutup game HPK melawan Budi Luhur Cakti.

“Jumlah pertandingan total ada sekitar 45 pertandingan, setiap klub saling bertemu sekali, dan game berlangsung di hari Sabtu dan Minggu, dan didukung oleh tayangan video streaming juga support statistik yang akan bermanfaat buat para pemain, pelatih dan penonton,” imbuh Shasa.