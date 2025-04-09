Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Diikuti 10 Klub, Liga Bola Basket Putri Jakarta 2025 Bergulir Mulai Sabtu 12 April

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 09 April 2025 |11:37 WIB
Diikuti 10 Klub, Liga Bola Basket Putri Jakarta 2025 Bergulir Mulai Sabtu 12 April
Liga Bola Basket Putri Jakarta 2025 akan bergulir pada Sabtu 12 April 2025 (Foto: Perbasi Jakarta)
A
A
A

JAKARTA - Setelah diumumkan pada awal 2025, secara resmi Liga Bola Basket Putri Jakarta 2025 akan bergulir pada Sabtu, 12 April 2025. Ajang itu akan diikuti oleh 10 (sepuluh) tim peserta klub asal Jakarta.

Pertandingan akan dilakoni pada hari Sabtu dan Minggu di Filari Sport Center, Duren Tiga, Jakarta Selatan hingga Mei 2025. Ada pun setiap tim akan saling bertemu satu kali dan pemuncak klasemen akan menjadi Juara Liga.

1. Evaluasi

Memegang bola basket Istimewa

Ketua Panitia Liga Bola Basket Putri Jakarta 2025, Shabrina Putri mengatakan, format tersebut nantinya akan dievaluasi di akhir penyelenggaraan. Bila dinilai bagus, tentu akan dilanjutkan.

“Untuk gelaran pertama ini, kami coba pertemukan tiap-tiap klub satu kali, dan pemuncak klasemen di akhir, langsung sebagai Juara, dan runner up Liga,” ujar Shabrina, dikutip Rabu (9/4/2025).

“Kemudian nanti kami evaluasi apakah sudah cukup baik, sangat baik, atau memang perlu ada penyesuaian lagi di perhelatan berikutnya,” imbuhnya.

2. Peserta

Adapun 10 klub peserta adalah Bahn Hoft Basketball (BHB), Beavers, Budi Luhur Cakti, Cakra Sakti, Go Jakarta Basketball Club (GJBC), GRCJU Basketball, HPK, KABC, Scorpio, dan Warriors Basketball Jakarta. Nama-nama seperti Christie Rumambi, Keira Hadinoto, Nadya Rohma, Bella Sthefani, FItriana Sari, Stephanie Yolanda, Delaya Maria, Sophia Rebecca, dipastikan berpartisipasi.

Selain nama-nama diatas, tentu masih ada nama-nama atlet basket Putri yang familiar. Mereka adalah Dacia Baby, Annisa Widiarni, Nadya Valdiyen, Indira Rasyadah dan Sarah Troylita juga terdaftar ikut bermain di klub masing-masing.

3. Hari Pertama

Ilustrasi Basket istimewa

Untuk hari pertama, Sabtu 12 April 2025, akan bertanding di game pembuka KABC melawan Warrios. Rangkaian pertandingan dilanjutkan Bahn Hoft melawan Beavers, Scorpio dan GO Jakarta, ditutup game HPK melawan Budi Luhur Cakti.

“Jumlah pertandingan total ada sekitar 45 pertandingan, setiap klub saling bertemu sekali, dan game berlangsung di hari Sabtu dan Minggu, dan didukung oleh tayangan video streaming juga support statistik yang akan bermanfaat buat para pemain, pelatih dan penonton,” imbuh Shasa.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/36/3184636/tim_basket_rcti-EMy8_large.jpg
Lolos Semifinal, RCTI Bidik Gelar Kelima Turnamen Basket MNC Sports Competition
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/36/3184155/peserta_berharap_turnamen_basket_mnc_sports_competition_digelar_secara_rutin-b3Km_large.jpeg
Peserta Harap Turnamen Basket MNC Sports Competition Digelar Rutin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/36/3166076/mendiang_kobe_bryant_mendapatkan_penghormatan_di_singapura-70zN_large.jpg
Peringati Mamba Day, Mendiang Kobe Bryant Dapat Penghormatan di Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/36/3156979/turnamen_fiba_3x3_2025_digelar_di_jakarta-IfKq_large.jpg
Jakarta Jadi Tuan Rumah FIBA 3X3, Indonesia Pasang Target Tinggi untuk Olimpiade LA 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/36/3155942/fiba_women_asia_cup_2025-Ae4Q_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming FIBA Women Asia Cup 2025 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/36/3144110/simak_harta_kekayaan_pebasket_lebron_james-CTtf_large.jpg
Harta Kekayaan Pebasket LeBron James, Lebih Tajir ketimbang Raja Minyak!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement