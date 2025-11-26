Marc Marquez Sampaikan Update Cedera Bahunya, Pastikan Siap untuk Tes Pramusim MotoGP 2026!

MARC Marquez akhirnya bicara soal perkembangan terkini dari cedera bahu kanannya. Ia mengaku akan siap menjalani Tes Pramusim MotoGP 2026 di Sirkuit Internasional Sepang, Selangor, Malaysia!

Marquez tampil luar biasa di MotoGP 2025. Ia merebut 11 kemenangan dari 22 seri dan mengamankan gelar juara dunia musim ini di Sirkuit Twin Ring Motegi, Motegi, Jepang, pada akhir September.

Keberhasilan Marquez itu patut disyukuri. Sebab, sepekan kemudian, ia malah mengalami kecelakaan hebat di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Indonesia!

1. Pemulihan

Alhasil, Marquez harus melewati empat seri terakhir MotoGP 2025. Ia memilih mendengarkan saran dokter untuk fokus menjalani pemulihan, bahkan hingga operasi bedah.

Marquez mengakui kondisi bahunya kini sudah jauh lebih baik. Ia menuturkan, harus memakai alat bantu selama lima pekan beruntun yang cukup menyiksa.

“Bahu saya baik-baik saja, perlahan ada progres karena ini pemulihan yang harus dijalani dengan hati-hati. Saya harus memakai alat penyangga selama 5 minggu dan sekarang mulai bisa bergerak,” papar Marquez, dikutip dari Motosan, Rabu (26/11/2025).