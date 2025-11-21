Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Kalahkan MNC Digital Entertainment 39-22, RCTI Sukses Pertahankan Gelar Juara Basket MNC Sports Competition 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 21 November 2025 |22:01 WIB
RCTI juara Basket MNC Sports Competition 2025. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Turnamen basket MNC Sports Competition 2025 yang mempertemukan antar unit bisnis di lingkungan MNC Group telah mencapai puncaknya. Skuad RCTI tampil sebagai juara setelah membungkam MNC Digital Entertainment (MDE) di partai final, sekaligus berhasil mempertahankan gelar yang mereka raih sebelumnya.

1. Kemenangan Telak RCTI dan Perebutan Peringkat Tiga

Partai puncak turnamen basket MNC Sports Competition 2025 dilangsungkan di Playfield Court, Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (21/11/2025) malam WIB. Tim basket RCTI yang diperkuat Rivky Febrian dan rekan-rekan menunjukkan performa solid sepanjang pertandingan, yang berujung pada kemenangan telak atas MDE dengan skor akhir 39-22.

Kemenangan ini menegaskan dominasi RCTI dalam kompetisi basket antar unit bisnis tersebut. Selain final, laga perebutan peringkat ketiga juga berlangsung meriah, mempertemukan MNC University melawan MNC Tourism Indonesia.

Pertandingan ini berlangsung ketat dan diwarnai aksi saling kejar-kejaran angka. MNC Tourism Indonesia sempat tertinggal di dua kuarter awal, namun mereka berhasil bangkit di paruh akhir pertandingan dan menutup laga dengan kemenangan tipis 31-29 atas MNC University.

RCTI juara Basket MNC Sports Competition 2025. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)

Berikut Hasil Lengkap Turnamen Basket MNC Sports Competition 2025:

Final: RCTI Vs MNC Digital Entertainment: 39-22

Perebutan Peringkat Ketiga: MNC Tourism Indonesia Vs MNC University: 31-29

 

Halaman:
1 2
