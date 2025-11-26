Marc Marquez Akui Bikin Kesepakatan dengan Alex Marquez demi Ukir Sejarah di MotoGP 2025

Marc Marquez mengaku sempat bikin kesepakatan dengan Alex Marquez usai seri perdana MotoGP 2025 (Foto: Instagram/@motogp)

MARC Marquez mengaku sempat bikin kesepakatan dengan Alex Marquez usai seri pertama yakni MotoGP Thailand 2025. Hal itu berbuah manis dengan ukiran sejarah penting musim ini.

Balapan pembuka di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Thailand, Maret 2025, tersebut membuka mata Marquez. Ia langsung yakin sang adik akan jadi rival utama dalam perburuan gelar juara dunia.

1. Bibit Panas

Marquez memang sukses jadi pemenang seri pembuka MotoGP 2025 itu. Namun, ia merasa apa yang terjadi di Thailand, merupakan bibit-bibit rivalitas panas bila dibiarkan.

Karena itu, sesampainya di rumah, Marquez langsung mengajak Alex Marquez bicara empat mata. Keduanya menjalin kesepakatan!

“Saya langsung paham setelah balapan di Thailand, Alex bakal sangat cepat di sepanjang musim. Saya berpikir di atas motor, ‘Di mana saya bisa menyalipnya, saya tidak ingin bikin kesalahan,’” kata Marc Marquez, dikutip dari Crash, Rabu (26/11/2025).

“Lalu, kami sampai di rumah dan saya bilang, ‘Kita tidak bisa begini.’ Saya bilang, ‘Kita adalah saudara, saling menghormati, tetapi ini balapan. Lalu, jika sesuatu terjadi, lupakan itu dan kita tetap saudara. Setuju?’ Dia setuju dan saya setuju, kami berjabat tangan,” imbuh The Baby Alien.