Lolos Semifinal, RCTI Bidik Gelar Kelima Turnamen Basket MNC Sports Competition

JAKARTA – RCTI berhasil melaju ke semifinal turnamen basket bertajuk MNC Sports Competition. Kini, mereka pun membidik gelar juara.

Kepastian lolo semifinal didapat RCTI setelah mengalahkan MNC Bank dengan poin 34-21 dalam babak perempatfinal yang berlangsung di Playfield Court, Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (19/11/2025). Andai bisa meraihnya, ini akan jadi kelima yang diraih RCTI di turnamen basket MNC Sports Competition.

1. MNC Sports Competition

Sebagai informasi, turnamen basket termasuk dalam rangkaian HUT ke-36 MNC Group yang dikemas dalam MNC Sports Competition. Terdapat empat cabang olahraga yang dipertandingkan, yakni basket, tenis meja, biliar, dan bulu tangkis.

Pemain RCTI, Rifki Febrian, mengatakan sangat senang timnya dapat melenggang ke babak semifinal. Torehan positif itu berkat persiapan timnya yang dilakukan tidak main-main.

"RCTI memang cukup solid karena rutin latihan sehingga chemistry sudah terbangun baik. Kami pun mendapatkan dukungan luar biasa," kata Rifki, Rabu (19/11/2025).