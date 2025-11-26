10 Makanan yang Disebut Ade Rai Harus Dihindari jika Ingin Awet Muda, Nomor 1 Konsumsi Harian Orang Indonesia

Berikut 10 makanan yang disebut Ade Rai harus dihindari jika ingin awet muda (Foto: Instagram/@ade_rai)

BERIKUT 10 makanan yang disebut Ade Rai harus dihindari jika ingin awet muda. Salah satunya merupakan konsumsi harian orang Indonesia.

Bukan rahasia lagi jika Ade Rai kerap menjadi rujukan untuk pola hidup sehat. Betapa tidak, pria asal Bali itu terlihat masih awet muda di usia yang menginjak setengah abad.

Selain rajin berolahraga, pola makan yang sehat juga menjadi rahasia utama untuk awet muda. Lantas, makanan apa saja yang mesti dihindari bila ingin seperti Ade Rai? Simak ulasannya.

10 Makanan yang Disebut Ade Rai Harus Dihindari jika Ingin Awet Muda

1. Nasi Putih

Ini adalah makanan yang nyaris mustahil dihindari oleh masyarakat Indonesia karena nasi putih telah menjadi konsumsi harian. Namun, Ade Rai menyarankan untuk mengganti nasi putih dengan nasi merah yang punya kandungan fitokimia yang sangat ampuh mengatasi tanda-tanda penuaan.

2. Daging dengan Lemak Tinggi

Daging merupakan makanan sehat jika dikonsumsi dengan baik. Namun, jika memiliki lemak tinggi, seperti paha dan sayap ayam serta daging merah, maka bisa menyebabkan inflamasi tubuh dan penuaan kulit.

3. Makanan Olahan

Makanan-makanan olahan seperti nugget, sosis, dan makanan kaleng bisa dikategorikan sebagai junk food. Makanan berpengawet seperti ini bisa memicu penuaan dini sehingga perlu dihindari.

4. Kerupuk

Kerupuk adalah pendamping makanan yang hampir selalu ada dalam makanan yang dikonsumsi sebagian besar masyarakat Indonesia. Namun, tidak dengan Ade Rai, karena kerupuk memiliki banyak karbohidrat dan lemak jenuh sehingga mempercepat proses penuaan.

5. Makanan Manis

Makanan manis juga menjadi kesukaan banyak orang Indonesia. Gula memang diperlukan untuk mencukupi energi harian. Namun, Ade Rai menyarankan untuk menggunakan gula alami dan tidak berlebihan karena dapat mengganggu elastisitas kulit hingga tampak kendur.