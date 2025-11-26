Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

10 Makanan yang Disebut Ade Rai Harus Dihindari jika Ingin Awet Muda, Nomor 1 Konsumsi Harian Orang Indonesia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |08:24 WIB
10 Makanan yang Disebut Ade Rai Harus Dihindari jika Ingin Awet Muda, Nomor 1 Konsumsi Harian Orang Indonesia
Berikut 10 makanan yang disebut Ade Rai harus dihindari jika ingin awet muda (Foto: Instagram/@ade_rai)
A
A
A

BERIKUT 10 makanan yang disebut Ade Rai harus dihindari jika ingin awet muda. Salah satunya merupakan konsumsi harian orang Indonesia.

Bukan rahasia lagi jika Ade Rai kerap menjadi rujukan untuk pola hidup sehat. Betapa tidak, pria asal Bali itu terlihat masih awet muda di usia yang menginjak setengah abad.

Selain rajin berolahraga, pola makan yang sehat juga menjadi rahasia utama untuk awet muda. Lantas, makanan apa saja yang mesti dihindari bila ingin seperti Ade Rai? Simak ulasannya.

10 Makanan yang Disebut Ade Rai Harus Dihindari jika Ingin Awet Muda

1. Nasi Putih

Kalori Nasi Putih 1 Centong

Ini adalah makanan yang nyaris mustahil dihindari oleh masyarakat Indonesia karena nasi putih telah menjadi konsumsi harian. Namun, Ade Rai menyarankan untuk mengganti nasi putih dengan nasi merah yang punya kandungan fitokimia yang sangat ampuh mengatasi tanda-tanda penuaan.

2. Daging dengan Lemak Tinggi

Daging merah

Daging merupakan makanan sehat jika dikonsumsi dengan baik. Namun, jika memiliki lemak tinggi, seperti paha dan sayap ayam serta daging merah, maka bisa menyebabkan inflamasi tubuh dan penuaan kulit.

3. Makanan Olahan

Resep sosis bakar bbq (Instagram @aily_bevelin)

Makanan-makanan olahan seperti nugget, sosis, dan makanan kaleng bisa dikategorikan sebagai junk food. Makanan berpengawet seperti ini bisa memicu penuaan dini sehingga perlu dihindari.

4. Kerupuk

Kerupuk

Kerupuk adalah pendamping makanan yang hampir selalu ada dalam makanan yang dikonsumsi sebagian besar masyarakat Indonesia. Namun, tidak dengan Ade Rai, karena kerupuk memiliki banyak karbohidrat dan lemak jenuh sehingga mempercepat proses penuaan.

5. Makanan Manis

makanan manis

Makanan manis juga menjadi kesukaan banyak orang Indonesia. Gula memang diperlukan untuk mencukupi energi harian. Namun, Ade Rai menyarankan untuk menggunakan gula alami dan tidak berlebihan karena dapat mengganggu elastisitas kulit hingga tampak kendur.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/43/3185702/mnc_sports_competition_diharap_dapat_ikut_memajukan_industri_biliar_tanah_air-tYqM_large.jpeg
MNC Sports Competition Dapat Ikut Memajukan Industri Biliar Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/43/3185567/menpora_erick_thohir-mOno_large.jpg
Kemenpora dan Kejagung Kolaborasi: Perkuat Pengawasan demi Tata Kelola Program Olahraga yang Akuntabel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/43/3185444/erick_thohir-pUj4_large.jpg
Menpora Erick Thohir Siapkan 17 Cabor Unggulan, Dukung Pembangunan Training Center Terbaik se-Asia Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/43/3185388/mnc_bank_juara_bulu_tangkis_mnc_sports_competition_2025-r8Em_large.jpg
MNC Bank Pertahankan Takhta di Ajang MNC Sports Competition 2025, Lido Kembali Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/36/3184662/mnc_tourism_indonesia_lolos_semifinal_turnamen_basket_mnc_sports_competition_2025_okezone-Fmb0_large.jpg
Kunci Sukses MNC Tourism Indonesia Lolos Semifinal Turnamen Basket MNC Sports Competition 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/43/3184414/hut_ke_36_mnc_group_global_jaya_sejahtera_sukses_back_to_back_juara_tenis_meja-Twme_large.jpg
Back-to-Back Juara Tenis Meja HUT Ke-36 MNC Group, Global Jaya Sejahtera Ungkap Rasa Bahagia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement