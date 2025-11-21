Amankan Tiket Final, RCTI Pasang Target Juara di Turnamen Basket MNC Sports Competition 2025

JAKARTA – Tim basket RCTI berhasil melangkah mulus ke babak final turnamen MNC Sports Competition 2025 setelah menunjukkan performa dominan di semifinal. Keberhasilan ini membuat RCTI kini menargetkan gelar juara, demi mengamankan titel kelima mereka dalam ajang olahraga internal tersebut.

1. Menang Telak dan Siap Hadapi MNC Digital Entertainment

RCTI memastikan lolos ke final usai menaklukkan MNC University dengan skor telak 56-20 dalam pertandingan semifinal. Laga penentu tersebut berlangsung di Playfield Court, Palmerah, Jakarta Barat, pada Kamis 20 November 2025.

Turnamen basket ini merupakan salah satu dari empat cabang olahraga yang dipertandingkan dalam rangkaian HUT ke-36 MNC Group, yang dikemas dalam MNC Sports Competition. Selain basket, terdapat pula tenis meja, biliar, dan bulu tangkis.

Pemain RCTI, Rivky Febrian, menyatakan bahwa kerja keras timnya terbayar manis. Ia menegaskan bahwa RCTI memiliki peluang besar untuk kembali berjaya.

"Alhamdulillah, hari ini kita menang. Kami memang siap untuk pertandingan hari ini karena ini semifinal yang tujuannya adalah juara," kata Rivky, dikutip Jumat (21/11/2025).

RCTI Pasang Target Juara di MNC Sports Competition 2025. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

Di babak final, RCTI akan menghadapi MNC Digital Entertainment (MDE). Pertandingan puncak ini dijadwalkan tersaji di Playfield Court, Palmerah, Jakarta Barat, pada Jumat (21/11/2025).