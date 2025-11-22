Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Kunci Sukses RCTI Pertahankan Gelar Juara di Turnamen Basket MNC Sports Competition 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 22 November 2025 |06:27 WIB
Kunci Sukses RCTI Pertahankan Gelar Juara di Turnamen Basket MNC Sports Competition 2025
RCTI juara turnamen basket MNC Sport Competition 2025. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)
JAKARTA RCTI berhasil merebut gelar juara dalam turnamen basket bertajuk MNC Sports Competition 2025. Salah satu penggawa RCTI, Rivky Febrian, pun membeberkan kunci sukses timnya.

Skuad RCTI merebut gelar juara usai mengalahkan MNC Digital Entertainment (MDE) dalam partai final yang berlangsung di Playfield Court, Palmerah, Jakarta Barat, Jumat 21 November 2025 malam WIB. Mereka tampil solid hingga merebut kemenangan dengan skor akhir 39-22.

RCTI juara turnamen basket MNC Sport Competition 2025

1. Kunci Sukses

Manisnya, kemenangan ini sekaligus membuat RCTI mempertahankan gelar juara pada turnamen basket MNC Sports Competition. Menurut Rivky, kunci sukses mereka mencakup tiga hal.

“Tiga kunci untuk RCTI juara 1 itu adalah latihan, konsisten, dan mental,” ujar Rivky kepada iNews Media Group, Jumat 21 November 2025.

Satu pemain lainnya, Fabian Dharmawan, menyampaikan bahwa kesuksesan RCTI ini tak luput dari dukungan seluruh manajemen. Pasalnya, mereka mendapat dukungan penuh hingga berhasil mempertahankan mahkota juara.

“Dan jangan lupa kita disupport oleh seluruh manajemen ya, jadinya mereka sangat bangga terhadap tim basket RCTI. Tentunya seluruh jajaran all out mendukung kita, dari segi waktu, latihan, kita disupport terus,” timpal Fabian.

 

