Timnas Basket Indonesia Petik Pelajaran Berharga Usai Disikat Korea Selatan di Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025

Pelatih Timnas Basket Indonesia Johannis Winar bicara usai laga kontra Timnas Basket Korea Selatan (Foto: Okezone/Cikal Bintang)

JAKARTA – Timnas Basket Indonesia memetik pelajaran berharga usai disikat Timnas Basket Korea Selatan di Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025. Pelatih Johannis Winar menyinggung masalah fisik pemain dalam pernyataannya.

Timnas Basket Indonesia baru saja mengakhiri perjuangannya di Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025. Mereka dikalahkan Korea Selatan 63-90 di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu 23 Februari 2025 sore WIB.

1. Kalah

Timnas Basket Indonesia vs Timnas Basket Korea Selatan (Foto: Instagram/@official_timnasbasket)

Dalam pertemuan sebelumnya, Skuad Garuda juga menelan kekalahan dari Korea Selatan 78-86. Kemudian saat bertemu dengan Timnas Basket Thailand, Indonesia dikalahkan dua kali (56-73, 71-112).

Saat bersua dengan Timnas Basket Australia, mereka kalah dua kali dengan skor 51-106 dan 58-109. Alhasil, Timnas Basket Indonesia mengakhiri kualifikasi di Grup A tanpa meraih satu pun kemenangan.

2. Kekurangan

Selepas pertandingan melawan Korea Selatan, Johannis mengakui timnya masih mempunyai kekurangan. Meski tak meraih kemenangan, ada pelajaran berharga yang bisa dipetik oleh Skuad Garuda.

“Pertama-tama saya bicara kepada pemain saya, kami harus memulai pertandingan dengan sangat kuat sejak awal pertandingan,” kata Coach Ahang -sapaan akrabnya, kepada awak media, termasuk Okezone, dikutip Selasa (25/2/2025).

“Kami bicara soal cara bermain Korea yang agresif, pada kuarter pertama dan kedua kami enggak bisa main dengan ritme yang kami inginkan setelah babak pertama,” imbuhnya.