Konsolidasi Organisasi, Budisatrio Djiwandono Lantik Serentak 9 DPD PERBASI

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (DPP PERBASI), Budisatrio Djiwandono, secara resmi melantik sembilan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD PERBASI) secara serentak. Acara pelantikan yang digelar di Wisma Kemenpora, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (21/11/2025), ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat konsolidasi organisasi dan kesiapan daerah menyambut agenda internasional.

1. Pelantikan Serentak 9 DPD dan Penguatan Organisasi

Sembilan daerah yang dilantik secara kolektif tersebut meliputi Kepulauan Bangka Belitung, Maluku, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Papua Barat, dan Riau. Para ketua, sekretaris umum, serta bendahara dari masing-masing daerah hadir langsung untuk mengikuti proses pelantikan. Sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menpora Erick Thohir, Wamenpora Taufik Hidayat, serta Wakil Ketua Umum PERBASI dari beberapa Zona, turut hadir menyaksikan agenda ini.

Pelantikan serentak ini ditujukan bagi para pengurus yang terpilih melalui musyawarah daerah. PERBASI menilai langkah kolektif ini lebih efisien dan mendukung efektivitas kinerja organisasi, khususnya dalam menghadapi rangkaian agenda besar beberapa tahun ke depan. Budisatrio menambahkan, pelantikan ini diharapkan dapat mempercepat program-program PERBASI di daerah, yang diproyeksikan untuk membantu persiapan roadmap olahraga bola basket nasional.

"Jadi ini kita laksanakan pada pagi hari ini untuk mengefisiensikan pelantikan juga, supaya teman-teman daerah cepat bekerja menjalankan program-program PERBASI untuk melakukan persiapan roadmap olahraga bola basket ke depan," tutur Budisatrio, dikutip Jumat (21/11/2025).

"Semoga pelantikan ini menjadi salah satu penyemangat bagi teman-teman daerah untuk benar-benar menjalankan tugas di PERBASI," tambahnya.

Budisatrio Djiwandono Lantik Serentak 9 DPD PERBASI. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

2. Dorongan Perbanyak Kompetisi Jelang Event Dunia

Dalam arahannya, Budisatrio Djiwandono mengingatkan seluruh pengurus daerah untuk segera memperkuat program pembinaan atlet. Hal ini sangat penting mengingat Indonesia dijadwalkan menjadi tuan rumah sejumlah kejuaraan basket usia muda kelas dunia, seperti FIBA U-16 Women’s Asia Cup 2027 dan FIBA U-18 Asia Cup 2028.