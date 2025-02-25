Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025: Abraham Damar Ungkap Penyebab Timnas Basket Indonesia Kalah dari Korea Selatan

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |02:04 WIB
Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025: Abraham Damar Ungkap Penyebab Timnas Basket Indonesia Kalah dari Korea Selatan
Abraham Damar Grahita beraksi di laga Timnas Basket Indonesia vs Timnas Basket Korea Selatan (Foto: Instagram/@official_timnasbasket)
JAKARTA – Abraham Damar Grahita bicara penyebab Timnas Basket Indonesia kalah dari Timnas Basket Korea Selatan di Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025. Menurutnya, tim terlalu banyak turnover.

Indonesia baru saja mengakhiri perjuangannya di Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025. Mereka dikalahkan Korea Selatan 63-90 di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu 23 Februari 2025 sore WIB.

1. Kekalahan

timnas basket putra indonesia vs korea selatan foto ig @official_timnasbasket

Dalam pertemuan sebelumnya, Skuad Garuda juga menelan kekalahan dari Korea Selatan 78-86. Kemudian saat bertemu dengan Timnas Basket Thailand, Indonesia dikalahkan dua kali (56-73, 71-112).

Saat bersua dengan Timnas Basket Australia, Abraham dan kawan-kawan kalah dua kali dengan skor 51-106 dan 58-109. Alhasil, Indonesia mengakhiri kualifikasi di Grup A tanpa meraih satu pun kemenangan.

2. Turnover

Di pertandingan terakhir melawan Korea Selatan, Abraham menyoroti masalah turnover yang menjadi penyebab kekalahan. Pemain Satria Muda Pertamina itu mengatakan, masalah ini harus menjadi evaluasi.

“Ya kayaknya kami bisa main lebih baik. Tapi ya 29 turnover memang harusnya sesuatu yang bisa kami perbaiki dan kami antisipasi lebih lagi,” kata Abraham kepada awak media, termasuk Okezone, dikutip Selasa (25/2/2025).

“Kami main di level ini. Kalau tentang jalannya game, ya PR yang saya lihat ada di turnover,” imbuh pemain berusia 29 tahun itu.

 

