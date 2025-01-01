5 Pembalap Ini Disebut Marc Marquez sebagai Rival Beratnya, Nomor 1 Valentino Rossi?

BERIKUT lima pembalap yang disebut Marc Marquez sebagai rival beratnya di ajang balap grand prix. Apakah salah satunya adalah Valentino Rossi?

Marquez mengungkap nama-nama itu dalam sebuah tanya jawab di Instagram beberapa waktu lalu. Dari sosok-sosok yang dijabarkannya, tidak ada nama Rossi!

Lalu, siapa saja lima pembalap yang disebut Marquez sebagai rival beratnya? Simak ulasan berikut ini.

5 Pembalap Ini Disebut Marc Marquez sebagai Rival Beratnya

5. Nico Terol

Kedua pembalap diketahui bersaing pada ajang Moto3 2010 (dulu 125cc). Meski berusia lima tahun lebih muda, Marquez sanggup mengalahkan Terol.

Saat itu, The Baby Alien meraup 310 angka atau unggul 14 poin dari sang pesaing di klasemen akhir. Marquez keluar sebagai juara dunia Moto3 2010.

4. Pol Espargaro

Pria asal Spanyol ini dianggap sebagai pesaing berat selama balapan. Serupa dengan Terol, persaingan melawan Espargaro terjadi di ajang lebih rendah alias Moto2.

Marquez bersaing ketat dengan adik Aleix Espargaro itu pada Moto2 2012 di mana dirinya juga keluar sebagai juara dunia. Sembilan tahun kemudian, keduanya malah jadi rekan setim di Repsol Honda.