5 Sirkuit MotoGP yang Belum Bisa Ditaklukkan Marc Marquez, Nomor 1 Sirkuit Mandalika!

5 sirkuit MotoGP yang belum bisa ditaklukkan Marc Marquez akan diulas dalam artikel ini. Hal ini diketahui membuat karier Marquez menjadi terasa kurang sempurna.

Seperti diketahui, Marc Marquez dapat dibilang sebagai nama pembalap MotoGP terbesar saat ini. Pasalnya, rival-rivalnya seperti Valentino Rossi, telah tidak aktif balapan.

Sejak debut di kelas premier pada 2013, Marc Marquez menampilkan performa luar biasa. Ia sukses meraih 6 gelar juara dunia dalam 7 musim pertamanya. Hal ini membuatnya hanya terpaut satu gelar dari Rossi.

Namun di sisi lain, ada satu hal yang membuat karirnya kurang sempurna meski sudah 6 kali menjadi juara, yaitu karena ada beberapa sirkuit yang belum bisa ditaklukkan. Tercatat, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- belum sekalipun merasakan menang balapan di sirkuit ini.

Bagi yang penasaran, berikut adalah daftar sirkuit MotoGP belum bisa ditaklukan oleh Marc Marquez.

5. Sirkuit Algarve

Autodromo Internacional do Algarve atau yang juga dikenal dengan nama Sirkuit Portimao menjadi salah satu sirkuit yang belum ditaklukkan Marquez. Pembalap asal Spanyol itu sejatinya sering naik podium di sirkuit ini. Namun, sejak digunakan di MotoGP pada 2020, Sirkuit Algarve belum pernah dimenangkan oleh MM93.

4. Sirkuit Red Bull Ring

Sirkuit Red Bull Ring di Austria juga merupakan mimpi buruk bagi Marc Marquez. Tercatat, ia hanya mampu finis tanpa pernah memenangkan balapan di sirkuit ini. Catatan terbaiknya hanyalah menjadi runner-up pada musim 2017, 2018, dan juga 2019.