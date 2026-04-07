Bermotif Balas Dendam, Marc Marquez Jadi Target Semua Pembalap di MotoGP 2026!

SEMUA pembalap yang ada di MotoGP 2026 disebut ingin balas dendam ke Marc Marquez! Mereka berlomba-lomba untuk melampiaskan kekesalannya pada pembalap tim Ducati Lenovo itu.

Marquez bisa dibilang sebagai ikon MotoGP di era modern. Torehan tujuh gelar juara dunia plus 73 kemenangan dan 126 podium dalam 210 start, menjadikannya tokoh utama di ajang balap motor itu.

1. Bikin Lawan Sebal

Marc Marquez beraksi di MotoGP Amerika Serikat 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Sayangnya, sepanjang kariernya, Marquez kerap bikin sebal lawan. Manuver-manuvernya di lintasan, terutama saat masih berusia muda, membuat para pembalap lain menaruh dendam.

Pengamat MotoGP, Mat Oxley, melihat hal tersebut pada diri Enea Bastianini terutama saat balapan MotoGP Amerika Serikat (AS) 2026. Aksi-aksi The Beast kala bertarung dengan Marquez, bak seperti orang yang memiliki dendam lama.

“Duel Bastianini-Marquez di ujung balapan (GP AS) adalah momen terbaik. Marquez benar-benar menghancurkan (sesi) kualifikasinya Bastianini,” kata Oxley, mengutip dari Motosan, Selasa (7/4/2026).

“Semua pembalap di grid memiliki semacam alasan untuk balas dendam ke Marc,” imbuh jurnalis MotoGP tersebut.